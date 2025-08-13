Ovaj zadatak zbunio je mnoge: Zbog jednog detalja nisu uspjeli pronaći mačku

Detektivski izazovi posljednjih su godina postali pravi hit na društvenim mrežama, a posebno su popularni oni u kojima se životinje vješto skrivaju - bilo negdje u kući, iza grma ili među predmetima u dvorištu, toliko dobro uklopljene u okolinu da ih je gotovo nemoguće odmah uočiti.

Upravo jedan takav izazov nedavno je privukao veliku pozornost korisnika Reddita. Na prvi pogled, riječ je o sasvim običnoj fotografiji dnevnog boravka. Prostorija je ispunjena raznim dekoracijama, knjigama, biljkama i sitnicama koje odražavaju osobnost vlasnika.

No, negdje među tim detaljima skriva se i glavni “osumnjičenik” - nestašna mačka.

Foto: Reddit

'Ovo nije bilo lako'

Budući da je izazov opisan kao iznimno lagan, mnogi su ga krenuli rješavati uvjereni da će mačku pronaći u svega nekoliko sekundi. Ipak, neki su korisnici priznali da su proveli poprilično vremena tražeći je.

Glavni razlog zabune krije se na stoliću. Ondje se nalaze dvije ukrasne figure mačaka, pa su pojedini sudionici pomislili da je jedna od njih živa ili da upravo one skrivaju trag koji vodi do rješenja zadatka.

"Čekaj, živa ili kip?", "Ovo zapravo nije bilo tako lako", "Ovaj mi se najviše svidio! Od stila sobe do toga da ga nisam mogla pronaći", "To mi je predugo trajalo", "Našao sam dva na polici. A onda sam pronašao onaj koji nije od keramike", "Paničarim kad nisam mogla pronaći mačku jer u objavi piše da je lako", pisali su.

Gdje se nalazi mačka?

Naravno, cilj zadatka nije bio pronaći keramičku mačku, nego pravu, živu. I doista, ona se nalazi na fotografiji. Iako joj tijelo ostaje potpuno skriveno, jedan detalj odaje njezinu prisutnost - rep koji viri iz zavjesa.

Vješto se smjestila iza njih, te se stopila s pozadinom toliko dobro da su mnogi promatrali fotografiju više puta prije nego što su uopće primijetili taj sitni, ali presudni trag.