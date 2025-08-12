Nevjerojatno, ali ovdje se skriva psić: Mnogima je promaknuo, vidite li ga vi?

Detektivski izazovi posljednjih su godina postali pravi hit na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privlače oni u kojima glavnu ulogu imaju životinje s nevjerojatnim talentom za kamuflažu.

Njihova sposobnost da se stope s okolinom često zbuni i najpažljivije promatrače, te potragu pretvaraju u zabavnu i izazovnu igru za oči i mozak.

Jedna takva zagonetka nedavno je osvojila tisuće korisnika Reddita. Na prvi pogled, činilo se da se radi o sasvim običnoj fotografiji kupaonice - pločice, ormarić, ručnici, ništa neobično. No, autor objave otkrio je da se negdje u kadru skriva mali, misteriozni psić.

Foto: Reddit

'I nakon zumiranja ga nisam vidio'

Dok su ga neki korisnici pronašli u trenu i opisali zadatak kao "mačji kašalj", drugi su priznali da su, unatoč dugom promatranju, ostali potpuno zbunjeni i nikako nisu uspjeli uočiti skrivenog ljubimca.

"Opasna kamuflaža", "Ovo je odlično", "Ovo je nevjerojatno", "Ovo je bilo zabavno", "Čak sam i zumirao i nisam vidio nekoliko minuta", "Koliko puta mu je netko stao na rep?", samo su neki od komentara.

Gdje se nalazi?

Preslatki psić crne, kovrčave dlake odlučio je odrijemati na mekanom kupaonskom tepihu, a toliko se vješto stopio s njegovom bojom da ga je na prvi pogled gotovo nemoguće uočiti.