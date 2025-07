Ovaj zadatak za djecu izludio je odrasle: Čak 99% njih nije ga uspjelo riješiti, možete li vi?

Dječje mozgalice poput onih "pronađi razliku" već su desetljećima omiljen sadržaj u dječjim časopisima i radnim bilježnicama. Uz to što djeci nude zabavu, takvi zadaci potiču razvoj vizualne percepcije, koncentracije i fine motorike. No, s vremena na vrijeme pojavi se zadatak koji potpuno iznenadi i to ne samo najmlađe, već i odrasle.

Jedan takav zadatak postao je pravi hit na Redditu, gdje ga je podijelio zbunjeni otac. Naime, riječ je o jednostavnoj dječjoj mozgalici iz jedne zbirke zadataka, u kojoj je cilj pronaći jednu glavicu Simbe, omiljenog junaka iz animiranog klasika "Kralj lavova", koja se razlikuje od ostalih.

Majka ga odlučila baciti

Na prvi pogled sve izgleda isto: redovi simpatičnih Simbinih lica poredani su uredno, svi s jednakim izrazom i položajem. No negdje među njima krije se onaj "neposlušni Simba" koji ima detalj drukčiji od svih drugih.

"Jesam li ja lud ili je ova Hiya igra preeezahtjevna?", napisao je u opisu zbunjeni otac.

Cijeli plakat s mozgalicom ima pregib točno po sredini - posljedicu trenutka frustracije njegove supruge koja ga je, iznervirana težinom zadatka, odlučila baciti.

No, znatiželjni otac ipak nije odustao. Umjesto toga, odlučio je potražiti pomoć zajednice na Redditu, u nadi da će netko ipak uspjeti pronaći rješenje koje njima izmiče.

"Oprostite zbog pregiba po sredini. Moja supruga se razumljivo iznervirala i bacila to u smeće", napisao je.

'Kako će ovo djeca pronaći?'

Mnogi korisnici Reddita brzo su se oglasili, a većina je priznala da im je ova naizgled bezazlena mozgalica ozbiljno pomrsila konce.

"To bi me toliko razljutilo. Tvoja žena je bolja osoba od mene, ja bih to rastrgao na komadiće iz inata", "Uvijek sam pretpostavljao da su teški za malu djecu u nadi da će ih to dulje zaokupiti dok pokušavaju nešto pronaći", "Pregledavala sam fotografiju četiri puta i nisam uspjela pronaći razliku. Kako će dijete to shvatiti??", "Isuse Bože. Ovo je ludo", "Ovo je jednostavno podlo", "Gotovo ti treba povećalo da to pronađeš. Nijedno dijete nikada neće primijetiti tu razliku", pisali su.

Gdje se skriva drugačiji Simba?

Različiti Simba, koji je mnogima zadao glavobolju, skriva se četvrti po redu u drugom stupcu s desne strane. Na prvi pogled djeluje identično kao i ostali, no pažljivim promatranjem uočit ćete suptilnu, ali ključnu razliku - njegov pramen kose na vrhu glave.

Dok svi ostali Simbe imaju karakteristična tri pramena kose, ovaj skriveni "uljez" ima četiri mala pramena koji mu neprimjetno mijenjaju izgled.

Upravo ta sitnica zbunila je stotine korisnika jer se razlikuje tek nijansom više, dovoljno da promakne i najpažljivijem oku.