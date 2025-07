Vidite li treću mačku? Čak 99% njh nisu uspjeli dok nisu upotrijebili jedan trik, evo o čemu je riječ

Detektivske mozgalice posljednjih su mjeseci osvojile društvene mreže - postale su pravi viralni hit među korisnicima svih generacija.

Posebno su popularni zadaci u kojima je potrebno pronaći skriveni predmet, životinju ili osobu, vješto zakamufliranu u pejzažu, interijeru ili među mnoštvom sličnih oblika.

Jedan od takvih privukao je mnoge korisnike Reddita. Radi se o fotografiji hodnika na kojem leže dvije mačke koje poziraju ispred kamere. No, autor fotografije tvrdi da se tamo nalazi i treća te izazvao korisnike da je pronađu.

Oči u fokusu

Dok su neki korisnici bez puno muke uočili zakamufliranu mačku i s ponosom podijelili svoje otkriće, drugima je zadatak zadao pravu glavobolju.

Iza mačaka koje mirno poziraju, nalaze se otvorena vrata sobe uronjene u potpuni mrak. Na prvi pogled, prostorija izgleda prazno i neprimjetno, no upravo se u toj tamnoj pozadini krije ključ rješenja - u samom središtu fotografije diskretno svjetlucaju par očiju koje iz mraka promatraju objektiv.

Kako lakše pronaći?

Upravo te oči odaju prisutnost treće mačke, no zbog slabog kontrasta i lošeg osvjetljenja, mnogi su je uspjeli uočiti tek nakon što su fotografiju dodatno posvijetlili.

"Tražim oči u mraku, a ne mačke", "Iza tamnih vrata spavaće sobe. Šapa ispod vrata to odaje", "To je praznina u tami sobe jer dok zumiram, sve što vidim bile su oči u tami", "To je malo jezivo ako zumiraš", "Morao sam pojačati svjetlinu za ovo", "Pojačao sam svjetlinu kako bi vidio oči", "Neću lagati, prvo što sam učinio je pojačaosvjetlinu na mobitelu", pisali su.