Ovaj zadatak mnogima je zadao glavobolje: Ako ga riješite točno vaš IQ je iznad prosjeka

Zadaci s brojevima mnogima zadaju pravu glavobolju, no upravo zato redovito postaju veliki hit na društvenim mrežama. Korisnici pokušavaju što brže pronaći rješenje, uspoređuju različite načine razmišljanja i nerijetko se upuštaju u žestoke rasprave u komentarima.

Jedan takav zadatak privukao je čak 1,5 milijuna pregleda na X-u. Riječ je o jednostavno prikazanom, ali na prvi pogled zbunjujućem nizu brojeva raspoređenih u kockicama.

Niz počinje brojem 5, a zatim slijede 12, 26, 54 i 110. Zadatak je otkriti koji broj dolazi sljedeći.

"Ako to riješiš, tvoj IQ je iznad prosjeka. Možeš li to riješiti?", piše iznad fotografije.

bunu çözersen zekâ seviyen ortalamanın üstündedir.



çözebilir misin? pic.twitter.com/HKknxhSr6x — Lina (@linadreaamy) July 14, 2026

Koji broj je idući?

Brojni korisnici pogriješili su pokušavajući otkriti traženi broj, dok su drugi u komentarima dijelili GIF-ove kojima su pokazali koliko ih je zadatak zbunio i namučio. Ipak, bilo je i onih koji su brzo prepoznali obrazac te uspješno došli do točnog rješenja.

Naime, svaki sljedeći broj dobiva se tako da se prethodni pomnoži s dva, a zatim mu se doda broj dva. Tako vrijedi:

5 x 2 + 2 = 12

12 x 2 + 2= 26

26 × 2 +2 = 54

54 × 2 + 2 = 110

110 x 2 + 2 = 222

Dakle, konačno rješenje je 222.

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