FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI IZAZOV /

Ovaj zadatak mnogima je zadao glavobolje: Ako ga riješite točno vaš IQ je iznad prosjeka

Ovaj zadatak mnogima je zadao glavobolje: Ako ga riješite točno vaš IQ je iznad prosjeka
×
Foto: Shutterstock/ X

Naizgled jednostavan brojčani niz zbunio je milijune korisnika, a samo su najbrži uspjeli otkriti koji se broj krije iza upitnika

15.7.2026.
16:46
Lorena Motik
Shutterstock/ X
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zadaci s brojevima mnogima zadaju pravu glavobolju, no upravo zato redovito postaju veliki hit na društvenim mrežama. Korisnici pokušavaju što brže pronaći rješenje, uspoređuju različite načine razmišljanja i nerijetko se upuštaju u žestoke rasprave u komentarima.

Jedan takav zadatak privukao je čak 1,5 milijuna pregleda na X-u. Riječ je o jednostavno prikazanom, ali na prvi pogled zbunjujućem nizu brojeva raspoređenih u kockicama.

Niz počinje brojem 5, a zatim slijede 12, 26, 54 i 110. Zadatak je otkriti koji broj dolazi sljedeći.

"Ako to riješiš, tvoj IQ je iznad prosjeka. Možeš li to riješiti?", piše iznad fotografije.

Koji broj je idući?

Brojni korisnici pogriješili su pokušavajući otkriti traženi broj, dok su drugi u komentarima dijelili GIF-ove kojima su pokazali koliko ih je zadatak zbunio i namučio. Ipak, bilo je i onih koji su brzo prepoznali obrazac te uspješno došli do točnog rješenja.

Naime, svaki sljedeći broj dobiva se tako da se prethodni pomnoži s dva, a zatim mu se doda broj dva. Tako vrijedi:

5 x 2 + 2 = 12

12 x 2 + 2= 26

26 × 2 +2 = 54

54 × 2 + 2 = 110

110 x 2 + 2 = 222

Dakle, konačno rješenje je 222.

 

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160' stiže uskoro na platformu. Ne propustite novi hit. 

Iq 160IqZadatakMatematikaInteligencija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike