Čak 98 posto ljudi pogriješi na ovom matematičkom zadatku: Možete li vi doći do rješenja?

Matematički zadaci često izazivaju brojne rasprave i nedoumice među korisnicima društvenih mreža, osobito kada je riječ o naizgled jednostavnim, ali zapravo vrlo izazovnim računskim izrazima. Takvi zadaci nerijetko postanu viralni jer različiti korisnici dolaze do različitih rezultata, što dodatno potiče raspravu o tome koje je rješenje doista točno.

Kako bi se zadatak pravilno riješio, važno je dobro poznavati redoslijed izvođenja računskih operacija, pažljivo pročitati postavljeni izraz te svaki korak izračuna provesti bez žurbe.

Jedan od takvih zadataka nedavno je zbunio korisnike društvene mreže X. Objava s matematičkim izazovom privukla je veliku pozornost te je dosad prikupila više od 138.000 pregleda.

" Većina ljudi misli da su to pametno riješili, ali 98% ih pogriješi. Možeš li to riješiti?", stoji u opisu objave.

çoğu kişi zekice çözdüğünü sanıyor ama %98’i yanlış yapıyor.



çözebilir misin? pic.twitter.com/Of26DGz7BE — Lina (@linadreaamy) July 13, 2026

'Ovaj je bio težak'

Iako se na prvi pogled čini kao jednostavan matematički zadatak, upravo je taj dojam prevario velik broj korisnika. Mnogi su previdjeli osnovna pravila računanja, zbog čega su došli do pogrešnog rezultata.

"Odgovor je definitivno 35 jer sam učio matematiku dok sam bio mali, pitam se je li to točno", "Kunem se, ovaj je težak, treba kalkulator i malo razbijanja kodova", pisali su neki.

Međutim, dio korisnika ipak je uspio doći do točnog rješenja. Ključ je u pravilnom razumijevanju potencija i redoslijeda računskih operacija.

Koje je rješenje zadatka?

Svaki broj različit od nule, kada je potenciran na nulu, ima vrijednost 1. Zato se početni izraz može zapisati ovako:

(1 + 1 + 1) na treću/3.

Zatim računamo izraz u zagradi, pa tako zadatak poprima oblik: 3 na treću/3.

Treća potencija broja 3 znači da se broj 3 množi sam sa sobom tri puta: Dakle, 3 x 3 x 3 = 27. Na kraju dobiveni rezultat dijelimo s 3. Stoga je konačno i točno rješenje zadatka 9.

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