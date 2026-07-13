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KAOS U PROMETU /

Nekim ljudima doista treba oduzeti vozačku: Pitamo se kako su ovo uopće uspjeli izvesti

Nekim ljudima doista treba oduzeti vozačku: Pitamo se kako su ovo uopće uspjeli izvesti
Foto: Reddit
Reddit zajednica r/CantParkThereMate pravo je odredište za sve koji vole bizarne prizore s cesta i parkirališta. Na ovoj popularnoj stranici korisnici objavljuju fotografije i snimke nevjerojatno loše parkiranih vozila, nespretnih vozača i prometnih nezgoda koje izazivaju nevjericu, ali i salve smijeha. Naziv zajednice dolazi od poznate australske fraze "Can't park there, mate", koja se koristi kao duhoviti komentar kada netko automobil ostavi na potpuno nevjerojatnom mjestu.
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U prometu se svakodnevno mogu vidjeti najrazličitije situacije - od prometnih nesreća i neopreznih vozača do parkiranja koja prkose svakoj logici. Ponekad je dovoljno baciti jedan pogled na automobil ostavljen nasred nogostupa, travnjaka ili čak stepenica da se zapitamo: tko je ovoj osobi dao vozačku dozvolu?

Upravo takvi prizori redovito završavaju na popularnoj Reddit zajednici r/CantParkThereMate, koja okuplja tisuće fotografija i snimki nevjerojatno loše parkiranih vozila iz cijelog svijeta. Ondje korisnici dijele situacije koje su istovremeno frustrirajuće, nevjerojatne i urnebesno smiješne.

Pregledali smo stotine objava, a odabrati samo nekoliko bilo je gotovo nemoguće. Ipak, ovih 20 primjera izdvojilo se kao apsolutni "šampioni" katastrofalnog parkiranja.

13.7.2026.
13:46
Webcafe.hr
Reddit
AutomobilParkiranjeKaosPromet
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