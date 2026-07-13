Nekim ljudima doista treba oduzeti vozačku: Pitamo se kako su ovo uopće uspjeli izvesti

U prometu se svakodnevno mogu vidjeti najrazličitije situacije - od prometnih nesreća i neopreznih vozača do parkiranja koja prkose svakoj logici. Ponekad je dovoljno baciti jedan pogled na automobil ostavljen nasred nogostupa, travnjaka ili čak stepenica da se zapitamo: tko je ovoj osobi dao vozačku dozvolu?

Upravo takvi prizori redovito završavaju na popularnoj Reddit zajednici r/CantParkThereMate, koja okuplja tisuće fotografija i snimki nevjerojatno loše parkiranih vozila iz cijelog svijeta. Ondje korisnici dijele situacije koje su istovremeno frustrirajuće, nevjerojatne i urnebesno smiješne.

Pregledali smo stotine objava, a odabrati samo nekoliko bilo je gotovo nemoguće. Ipak, ovih 20 primjera izdvojilo se kao apsolutni "šampioni" katastrofalnog parkiranja.