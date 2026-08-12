Ne slušajte budalaštine: Ne, pomrčina Sunca neće dovesti do stravičnog broja mrtvih

Društvenim mrežama, ponajprije TikTokom, opet se proširila alarmantna tvrdnja koja je izazvala nemir među pojedinim korisnicima interneta - da će danas, 12. kolovoza 2026. godine, Zemlja uz pomrčinu Sunca na sedam sekundi ostati bez gravitacije, što bi posljedično dovelo do smrti više desetaka milijuna ljudi.

Navod je utemeljen na navodno "procurjelom" tajnom dokumentu NASA-e, pa su se oglasili iz Američke civilne agencije zadužene za svemirski program i aeronautička istraživanja te sve nazvali budalaštinom!

U izjavi za stranicu za provjeru činjenica Snopes, glasnogovornik agencije bio je nedvosmislen i kazao: "Zemlja neće izgubiti gravitaciju 12. kolovoza 2026. godine."

Projekt Sidro

U središtu ove teorije zavjere nalazi se takozvani "Projekt Sidro" (Project Anchor), navodni tajni program NASA-e s proračunom od čak 89 milijardi dolara.

Dokument o projektu, koji je tobože procurio u studenom 2024. godine, otkrio je da se svemirska agencija u tajnosti priprema za "gravitacijsku anomaliju" koja će dovesti do uništenja infrastrukture, masovne panike i gospodarskog kolapsa koji bi trajao više od deset godina.

Pobornici teorije najavili su apokaliptični scenarij u kojem bi sve što nije pričvršćeno za tlo, uključujući ljude, životinje i vozila, poletjelo u zrak, da bi se sedam sekundi kasnije srušilo natrag na Zemlju.

Pritom su najavili 40 do 60 milijuna žrtava samo od padova.

Međutim, detaljna provjera ukazala je na to da ne postoji nikakav trag o navodno procurjelom dokumentu ili spomenu "Projekta Sidro" prije nego što se teorija počela širiti društvenim mrežama.

Dapače, čini se da je priča potekla s Instagram profila poznatog po objavljivanju sličnih izmišljotina, koje drugi korisnici zatim preuzimaju i dodatno ukrašavaju kojekakvim ludostima.

Znanstvenici spuštaju teoretičare na zemlju

"Zemljina gravitacija, odnosno ukupna gravitacijska sila, određena je njezinom masom. Jedini način na koji bi Zemlja mogla izgubiti gravitaciju bio bi da cijeli sustav, dakle ukupna masa njezine jezgre, plašta, kore, oceana i atmosfere, izgubi masu", pojasnio je glasnogovornik.

Drugim riječima, gravitacija nije prekidač koji se može jednostavno ugasiti na nekoliko sekundi, naglasio je.

Teorija kao uzrok navodi "presijecanje gravitacijskih valova" nastalih sudarom crnih rupa. Iako gravitacijski valovi doista postoje, njihov je utjecaj na Zemlju nemjerljivo slab.

Dr. William Alston, stručnjak za crne rupe sa Sveučilišta u Hertfordshireu, objasnio je da su ti valovi toliko slabi da smo morali izgraditi najosjetljivije detektore na svijetu kako bismo ih uopće zabilježili.

Ti valovi neprestano prolaze kroz naš planet i nas same, suptilno nas rastežući i stišćući na razini koja je višestruko manja od veličine atoma, što prolazi potpuno nezapaženo.

Pomrčina Sunca kao jedini stvarni događaj

Ono što će se doista dogoditi 12. kolovoza 2026. jest potpuna pomrčina Sunca, a NASA naglašava da neće imati baš nikakav neuobičajen utjecaj na Zemljinu gravitaciju.

Gravitacijsko privlačenje Sunca i Mjeseca utječe na plimu i oseku, no te su sile dobro poznate i predvidljive desetljećima unaprijed i ne mijenjaju ukupnu gravitaciju planeta.

U doba kada se dezinformacije šire brzinom svjetlosti, priča o gubitku gravitacije služi kao još jedan podsjetnik na važnost kritičkog razmišljanja i provjeravanja izvora informacija.

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