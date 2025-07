Korgi sramoti vlasnika tijekom poslovnog sastanka: Internet se valja od smijeha, evo što mu radi

Rad od kuće mnogima se čini kao idealno rješenje - nema ranog ustajanja, jutarnjih gužvi u prometu, ni potrebe da putujete na drugi kraj grada. Udobnost vlastitog doma postaje vaše radno okruženje. No, unatoč svim prednostima, ovakav način rada donosi i niz izazova.

Među njima su i svakodnevne smetnje koje dolaze iz okoline - od glasnih ukućana, preko kućanskih obaveza koje vrebaju iza svakog ugla, pa sve do kućnih ljubimaca.

Jedan korisnik TikToka iz New Yorka, poznat pod korisničkim imenom "dash_and_furious", nedavno je na duhovit način prikazao kako kućni ljubimci ponekad mogu postati i glavni akteri radnog dana. Njegov živahni korgi, poznat po tome što obožava bacati svoje igračke u zrak, ovoga je puta odabrao zaista nezgodan trenutak da pokaže svoje vještine.

Ozbiljan poslovni sastanak i pseća igra

Naime, dok je vlasnik bio usred ozbiljnog videopoziva sa svojim šefom, njegov pas odlučio je da je pravo vrijeme za igru. I ne samo to, maleni korgi je više puta bacao igračku ravno prema vlasniku, te ga uspješno ciljao usred poslovne komunikacije.

Igračka je nekoliko puta završila u kadru, a ometanje je bilo toliko očito da je izazvalo i smijeh. Umjesto da se naljuti, vlasnik je odlučio situaciju pretvoriti u zabavan trenutak te je snimku podijelio na svom TikTok profilu.

Uz video je duhovito napisao: "Moj pas me gađa ribom", što je brzo privuklo pažnju korisnika platforme. Video je ubrzo prikupio gotovo pet milijuna pregleda, a komentari su se nizali.

Jedni su se raznježili ovim simpatičnim prizorom, dok su se drugi nasmijali do suza jer su zamišljali kako su na ovu neobičnu situaciju reagirali njegovi kolege i naravno, šef.

"Oh, ovo je preslatko", "Želim znati očekuju li kolege ovo sada ili još uvijek moraju postavljati pitanja", "Moje kolege bi umirale od smijeha i pitale tko je to učinio", "Zamislite da imate Zoom sastanak s ovim tipom. Ne bih čuo ni riječi koje je rekao. Previše sam zauzet smijući se ribi i razmišljajući kamo će sljedeće ići", "O Bože, ovo mi je uljepšalo dan. Preslatka, razigrana i mazljiva beba korgi", "A mislila sam da će lajanje biti najveći problem s vlasništvom psa i radom od kuće", "Slučajna riba u pozadini bi me ubila. Nikad ne bih mogla prisustvovati, previše bih se smijala", pisali su.

Nije prvi put

Ovo nije bio prvi put da je njegov neodoljivi ljubimac prekinuo njegov rad. Štoviše, slični trenuci već su osvojili srca mnogih gledatelja diljem interneta puno puta.

No, ovo su ipak neki od najzapaženijih.

Jedan od nedavnih videa, u kojem ga je njegov razigrani četveronožni prijatelj ponovno omeo tijekom ozbiljnog trenutka, skupio je impresivnih 44 milijuna pregleda.

Posebno je oduševljenje izazvala snimka na kojoj se ljubimac igra s plišanom ribom. Njegova vesela i nestašna igra izmamila je osmijehe mnogima.

I vlasnica je postala žrtva

Osim što je vlasnik u više navrata bio “osramoćen” nestašlucima svog razigranog korgija, ni njegova supruga nije prošla neopaženo. I ona se susrela s nepredvidivim iznenađenjima koja ovaj mali šarmer svakodnevno priređuje.

Naime, dok je supruga pokušavala koncentrirano raditi, njihov ljubimac odlučio je ponovno privući pažnju i to na svoj uobičajeno duhovit način.

U jednom trenutku bacio je još jednu od svojih igračaka, ciljajući ravno prema njezinoj glavi. No, tu se nije zaustavio. U toj istoj “akciji”, uspio je sasvim slučajno ili možda namjerno upaliti i stolnu lampu, kao da je time želio dodatno dramatizirati svoj nastup.

Vlasnik je taj trenutak podijelio na TikToku, gdje je rekao kako je njegov korgi izveo “pravi mali trik sa svjetlom”, a šaljivi video prikupio je čak preko 50 milijuna pregleda.