Jeste li spremni za finale? Zafrkanti su već uhvatili formu i objavili pregršt smiješnih memova

Nakon mjesec dana nogometne groznice i 103 odigrane utakmice, Svjetsko prvenstvo 2026. svelo se na dva imena: Argentinu i Španjolsku.

U nedjelju će na stadionu MetLife u New Jerseyju aktualni prvaci pokušati ispisati povijest protiv momčadi koja je demonstrirala gotovo savršenu obrambenu igru. Bit će to finale koje suprotstavlja dva potpuno različita stila i jednu zajedničku želju za zlatnim trofejem.

Put do finala: Dvije potpuno različite nogometne filozofije

Španjolska je do finala stigla poput dobro podmazanog stroja. Njihov cjelokupan put do finala bio je obilježen dosljednošću i obrambenom čvrstinom. U sedam utakmica primili su samo jedan pogodak, u četvrtfinalu protiv Belgije.

Redom su svladali Portugal u osmini finala te moćnu Francusku u polufinalu s 2:0. Nakon početnog remija sa Zelenortskim Otocima, Španjolci su ubacili u višu brzinu, postigli trinaest golova, s pet pogodaka Mikela Oyarzabala.

S druge strane, put Argentine bio je priča o preživljavanju i drami. Aktualni prvaci, s postignutih devetnaest golova, navikli su svoje navijače na stresne situacije.

U osmini finala su se vratili nakon zaostatka 0:2 protiv Egipta za pobjedu 3:2. Protiv Švicarske su trebali produžetke, a vrhunac se dogodio u polufinalu protiv Engleza.

Nakon vodstva Gordona činilo se da je san gotov. Međutim, Lionel Messi je s dvije maestralne asistencije u završnici režirao preokret za 2:1. La Albiceleste je momčad koja je navikla igrati na rubu, no to ih je i dovelo na korak do obrane naslova.

Taktička bitka: Kontrola protiv kaosa

Nedjeljno finale bit će klasičan sukob stilova. Španjolska će nastojati nametnuti svoj ritam kroz posjed lopte.

Njihova sposobnost da "brane napadom" bila je ključna, što se najbolje vidjelo protiv Francuske, koja u polufinalu nije mogla doći do lopte. Središnja figura je Rodri, vjerojatno najbolji defenzivni vezni na svijetu, čiji će zadatak biti zaustaviti Messija.

Argentina je, s druge strane, pokazala taktičku fleksibilnost. Znaju se povući i čekati priliku iz kontranapada, ali i pritisnuti protivnika visoko i agresivno. To se najbolje vidjelo protiv Engleske, koja se nakon gola povukla, što je Argentina odmah kaznila.

Ključno pitanje za izbornika Scalonija bit će kako probiti španjolsku obranu. Vjerojatno će se osloniti na Messijevu genijalnost, koji se često izvlačio na desnu stranu kako bi djelovao kao razigravač. Njegov duel s Rodrijem mogao bi odlučiti pobjednika. Ne treba očekivati vatromet od prve minute; obje momčadi su metodične, pa bi početak mogao proteći u taktičkom nadmudrivanju.

Ulog je besmrtnost: Messijevo nasljeđe i španjolska renesansa

Ovo finale nosi ogroman povijesni ulog. Za Argentinu i Lionela Messija, pobjeda bi značila apsolutnu nogometnu besmrtnost. Postali bi prva reprezentacija koja je obranila naslov svjetskog prvaka još od Peleovog Brazila 1962. godine.

Nevjerojatno, to bi im bio i četvrti uzastopni veliki trofej, nakon što su osvojili Copa América 2021., Svjetsko prvenstvo 2022. i Copa América 2024.

Za Messija osobno, takav niz bi zaključio svaku raspravu o statusu najvećeg svih vremena. Njegovih osam golova i četiri asistencije na turniru dokaz su da i s 39 godina igra na nedostižnoj razini.

Za Španjolsku, ovaj naslov bio bi potvrda njihove nogometne renesanse i povratka na vrh nakon trijumfa 2010. godine. Dokazali bi da njihov sustav može proizvesti šampionsku momčad i bez izrazite napadačke superzvijezde.

Osvajanje drugog naslova svjetskog prvaka stavilo bi ovu generaciju uz bok legendama poput Xavija i Inieste te potvrdilo Španjolsku kao jednu od dominantnih sila modernog nogometa.