Je li Nikola Tesla zavirio u budućnost? Ovo je predvidio za 21. stoljeće, nešto se već ostvarilo

Na današnji dan 1856. u Smiljanu rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja i vizionara u povijesti. Osim po otkrićima koja su promijenila svijet, Tesla je ostao zapamćen i po nevjerojatnim vizijama budućnosti.

Prije više od stoljeća govorio je o uređajima koje ljudi mogu nositi u džepu, globalnoj bežičnoj komunikaciji i tehnologijama koje podsjećaju na današnje pametne telefone i internet.

Predvidio je razvoj daljinskog upravljanja, robota i strojeva koji bi mogli obavljati složene zadatke. Njegova ideja svjetskog bežičnog sustava bila je preteča današnje povezanosti ljudi diljem planeta. Tesla je zamišljao i video pozive, autonomna vozila te tehnologiju koja će čovjeku omogućiti više vremena za kreativnost i znanje.

Iako se neke njegove zamisli nikada nisu ostvarile, poput bežičnog prijenosa energije, ostale su inspiracija generacijama znanstvenika. Vjerovao je da tehnologija može poboljšati život ljudi, smanjiti siromaštvo i povezati čovječanstvo.

Neka njegova razmišljanja danas zvuče nevjerojatno precizno, zbog čega ga mnogi i dalje smatraju čovjekom koji je gledao daleko ispred svog vremena.