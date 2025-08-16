Irkinje došle na ljetovanje u Hrvatsku i završile na ulici?
Djevojkama nije bilo lako...
Abbie Beggs iz Irske stigla je s prijateljicama na ljetovanje u Hrvatsku, ali njihovo putovanje odmah je počelo s nizom problema. Nakon što im je let bio odgođen, morale su pješačiti 20 minuta do apartmana, da bi na kraju otkrile da je smještaj koji su rezervirale već zauzet.
“Prva noć u Hrvatskoj i već smo beskućnice”, napisala je Abbie na TikToku uz video koji je ubrzo postao viralan i pregledan više od 1,3 milijuna puta.
Pratitelji su komentirali kako je sigurnije birati hotel i tražiti povrat novca ako se dogode ovakve ili slične situacije.
Na sreću, sve je dobro završilo. Djevojke su ubrzo našle novi smještaj – prelijepu vilu s bazenom. “Nismo više beskućnice. Sada ćemo se malo odmoriti jer je posljednjih 24 sata bilo jako iscrpljujuće”, napisala je Abbie i pokazala kuću i bazen na TikToku.
