Irkinje došle na ljetovanje u Hrvatsku i završile na ulici?

Foto: Tiktok

Djevojkama nije bilo lako...

16.8.2025.
22:02
Webcafe.hr
Tiktok
Abbie Beggs iz Irske stigla je s prijateljicama na ljetovanje u Hrvatsku, ali njihovo putovanje odmah je počelo s nizom problema. Nakon što im je let bio odgođen, morale su pješačiti 20 minuta do apartmana, da bi na kraju otkrile da je smještaj koji su rezervirale već zauzet.

 

@abbiebeggs_

night one in Croatia homeless 🙂‍↔️🙂‍↔️

♬ original sound - Abbie Beggs

 

“Prva noć u Hrvatskoj i već smo beskućnice”, napisala je Abbie na TikToku uz video koji je ubrzo postao viralan i pregledan više od 1,3 milijuna puta.

Pratitelji su komentirali kako je sigurnije birati hotel i tražiti povrat novca ako se dogode ovakve ili slične situacije.

Na sreću, sve je dobro završilo. Djevojke su ubrzo našle novi smještaj – prelijepu vilu s bazenom. “Nismo više beskućnice. Sada ćemo se malo odmoriti jer je posljednjih 24 sata bilo jako iscrpljujuće”, napisala je Abbie i pokazala kuću i bazen na TikToku.

 

@abbiebeggs_ Replying to @Leah Tarpey ♬ original sound - Abbie Beggs

