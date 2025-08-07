Gol je iskočio iz grmlja s dildom na štapu i isprepadao turistkinje

Dvije prijateljice koje su neki dan uživale u krajoliku planinskog lanca Tribeč pošteno su se isprepadale kada je ispred njih iskočio goli muškarac s dildom nabijenim na kolac.

Muškarac je na sebi imao samo fantomku i papuče, a ispred turistkinja se ukazao dok su se kretale prema ruševinama dvorca Gýmeš, prenijela je slovačka televizijska postaja JOJ.

"Istrčao je iz grmlja, stao ispred nas te nas upitao jesmo li same", opisala je jedna od turistkinja te nastavila:

"Rekao nam je da mu je žao ako nas je uplašio te naglasio da je mislio kako neće nikoga sresti budući da je bio ponedjeljak. Tada nam se učinilo da će otići i ostaviti nas na miru, no kada sam se okrenula, vidjela sam da nas je počeo pratiti što nas je strahovito uplašilo.

S prijateljicom sam se dogovorila da mu nećemo pokazati da smo prestrašene, pa smo zastale i upitale ga možemo li ga fotografirati. Bez zadrške je na to pristao.

Sva sreća da nas je bilo dvoje jer ne mogu ni zamisliti što bih učinila da sam se takvom situacijom morala suočiti sama", rekla je u nastavku turistkinja te prepričala svršetak tog neobičnog susreta.

"Rekao nam je da često hoda tako gol po šumi jer ga to opušta, pa nestao među drvećem. Ipak, slučaj nismo prijavile policiji jer nas nije ozlijedio", dovršila je.

Zanimljivo, gotovo identičan incident zabilježen je i gradu Šaľi, međutim sudeći prema opisima žrtava, u pitanju su dva različita ekshibicionista.