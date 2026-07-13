Od Beatlesa do Queena: Veliki kviz koji će testirati znanje o najvećim rock ikonama

Mislite da znate sve o glazbi koja je promijenila svijet? Od zadimljenih klubova do rasprodanih stadiona, najveće rock zvijezde ispisale su povijest nevjerojatnim rifovima i snagom sirove energije. Svaki akord, stih i solo priča priču o buntovništvu, talentu i trenucima koji su oblikovali svijet najutjecajnijeg glazbenog žanra. No, koliko zaista znate o glazbenicima koji su postali globalni fenomeni, o njihovim legendarnim albumima, koncertima i nasljeđu koje su ostavili?