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Možeš li imati sve točno na zahtjevnim pitanjima o Balkanu? Pazi jer se lako poskliznuti

Možeš li imati sve točno na zahtjevnim pitanjima o Balkanu? Pazi jer se lako poskliznuti
Foto: Net.hr
Za početak jedno osnovno pitanje...
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Iako mislimo da znamo sve o njegovim državama i gradovima, putovanje od dinarskih planina do obala Jadrana otkriva pravo bogatstvo njegove raznolikosti. Svaka rijeka nosi svoju priču, a poznavanje tih detalja otkriva dublje razumijevanje regije koja se neprestano mijenja pred našim očima. Jeste li spremni zakoračiti dublje od najpoznatijih prijestolnica? Jeste li spremni testirati svoje znanje i dokazati da ste pravi poznavatelj Balkana?

10.7.2026.
14:03
Webcafe.hr
Shutterstock
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