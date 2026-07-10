Možeš li imati sve točno na zahtjevnim pitanjima o Balkanu? Pazi jer se lako poskliznuti

Iako mislimo da znamo sve o njegovim državama i gradovima, putovanje od dinarskih planina do obala Jadrana otkriva pravo bogatstvo njegove raznolikosti. Svaka rijeka nosi svoju priču, a poznavanje tih detalja otkriva dublje razumijevanje regije koja se neprestano mijenja pred našim očima. Jeste li spremni zakoračiti dublje od najpoznatijih prijestolnica? Jeste li spremni testirati svoje znanje i dokazati da ste pravi poznavatelj Balkana?