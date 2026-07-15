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POZNATI ZVUKOVI /

Kako se naziva glasanje ovih životinja? Iako izgleda lako, rijetki imaju sve točno na kvizu

Kako se naziva glasanje ovih životinja? Iako izgleda lako, rijetki imaju sve točno na kvizu
Foto: Net.hr
Za početak jedno pitanje na koje svi znaju točan odgovor...
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Malo je stvari koje tako živo oslikavaju prirodu kao zvukovi životinjskog svijeta. Iza svakog laveža, cvrkuta ili rike stoji čitav jedan jezik kojim životinje komuniciraju, upozoravaju, dozivaju se ili izražavaju zadovoljstvo. Od glasanja domaćih životinja koje nas prate od djetinjstva, preko tajanstvenih zovova divljine, do umirujućeg pjeva ptica, svaki zvuk ima svoje ime i priču. Svi znamo da mačka mijauče, no znate li i druge?

15.7.2026.
19:36
Webcafe.hr
Shutterstock
KvizKvizoviKviz ZnanjaživotinjeGlasanje
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