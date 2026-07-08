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Dalmatinci kažu jedno, Zagorci drugo, a vi? Pogodite nazive predmeta iz cijele Hrvatske u kvizu

Dalmatinci kažu jedno, Zagorci drugo, a vi? Pogodite nazive predmeta iz cijele Hrvatske u kvizu
Foto: Net.hr
Za početak jedno lako pitanje...
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Šeflja, kacijola, vankuš, ponistra... Zvuči kao strani jezik, zar ne? Ipak, sve su to riječi iz našeg bogatog hrvatskog jezika, koji vrvi lokalnim izrazima i dijalektima. Iako često mislimo da govorimo isti jezik, putovanje od Zagorja do Dalmacije, ili od Istre do Slavonije, otkriva pravo jezično šarenilo. Svaki kraj ima svoje riječi za svakodnevne predmete, a poznavanje tih razlika otkriva dublje razumijevanje naše kulture i povijesti. Jeste li spremni zakoračiti dublje od standardnog jezika? Ovaj kviz u tri dijela testirat će vaše znanje i provesti vas kroz čudesni svijet hrvatskih narječja, od temelja do najskrivenijih jezičnih tajni.

8.7.2026.
13:54
Webcafe.hr
Canva/ChatGPT
KvizKvizoviKviz ZnanjaHrvatski JezikDijalekt
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