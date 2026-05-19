Dnevni horoskop, Lav, 19. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se tražiti potvrda pažnje i odanosti. Mogao bi se dogoditi susret koji vraća osjećaj samopouzdanja i uzbuđenja. Partnerove reakcije bit će snažnije nego inače, a sitnice će imati veliko značenje. Slobodnim Lavovima približava se osoba koja ostavlja snažan dojam već pri prvom kontaktu.

Posao: Poslovna situacija mogla bi donijeti neočekivanu priliku za dokazivanje. Autoriteti će pažljivo pratiti vaš rad i način komunikacije. Neke informacije neće biti potpuno jasne, zbog čega će biti prisutna određena napetost. Financijska stabilnost ipak neće biti ozbiljnije ugrožena.

Zdravlje: Razina energije tijekom dana oscilirat će više nego inače. Moguća je pojačana osjetljivost srca i krvnog tlaka kod onih koji su pod većim stresom. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica iscrpljenosti dosegnuta. Emotivni mir pozitivno će utjecati na opće stanje organizma.