Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi mogli bi postati nepredvidivi i puni sitnih obrata. Jedna rečenica mogla bi promijeniti tijek razgovora i otvoriti teme koje su dugo bile prešućivane. Slobodnim Blizancima slijedi zanimljiv kontakt preko društvenih mreža ili slučajnog susreta. Privlačnost će nastajati brzo, ali će se teško procjenjivati tuđe namjere.

Posao: Na poslu će biti mnogo informacija, poziva i novih zahtjeva. Moglo bi se dogoditi da upravo vi budete osoba od koje će se očekivati brzo rješenje problema. Kreativne ideje bit će primijećene i pohvaljene. U drugom dijelu dana moguć je osjećaj preopterećenosti.

Zdravlje: Mentalna napetost mogla bi stvarati nemir i probleme s koncentracijom. Tijelo će reagirati na manjak sna i pretjerano razmišljanje. Potreba za kretanjem bit će naglašena. Kratki trenuci odmora pokazat će se važnijima nego što se očekivalo.

