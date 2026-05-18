Dnevni horoskop, Jarac, 18. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi zahtijevat će više iskrenosti i otvorenosti nego inače. Kod nekih Jarčeva moglo bi doći do udaljavanja od osobe koja više ne unosi sigurnost. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano privući pažnju osobe iz poslovnog okruženja. Jedan razgovor mogao bi promijeniti tijek odnosa.

Posao: Poslovna situacija razvijat će se sporije, ali stabilnije nego što će se činiti na prvi pogled. Povećana odgovornost mogla bi donijeti i važnu priliku za napredovanje. Financijska pitanja tražit će ozbiljniji pristup i dugoročnije planiranje. U drugom dijelu dana pojavit će se osjećaj veće kontrole nad situacijom.

Zdravlje: Tijelo bi moglo reagirati na dugotrajni umor i iscrpljenost. Primijetit će se potreba za više odmora i povlačenja od stresnih ljudi. Moguća je pojačana osjetljivost kralježnice i mišića. Večer donosi osjećaj smirenosti i psihičkog rasterećenja.