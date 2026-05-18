Dnevni horoskop, Ribe, 18. 05. 2026.

Ljubav: Pojačana intuicija omogućit će Ribama da osjete ono što drugi pokušavaju sakriti. U jednom odnosu moglo bi doći do važnog emotivnog približavanja. Slobodne Ribe mogle bi neočekivano upoznati osobu koja ostavlja snažan dojam već pri prvom susretu. Jedan trenutak nježnosti mogao bi promijeniti raspoloženje cijelog dana.

Posao: Na poslu će biti prisutna lagana nesigurnost zbog promjena koje dolaze bez najave. Financijske teme zahtijevat će više pažnje i opreznije odluke. Neki suradnici mogli bi pokazati veću podršku nego što se očekivalo. Pred kraj dana pojavit će se osjećaj olakšanja i stabilnosti.

Zdravlje: Organizam će biti osjetljiviji na stres i negativnu atmosferu iz okoline. Moguća je pojačana potreba za snom i emocionalnim povlačenjem. Umor bi mogao biti povezan s previše potisnutih emocija. Večernji sati donijet će osjećaj unutarnjeg mira i lakšeg opuštanja.