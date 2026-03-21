Vođe, egomanijaci i impulzivci: Evo kakve sve tajne kriju ovnovi, neke su baš neugodne

S dolaskom proljeća, točno 21. ožujka, započinje astrološka godina i vladavina prvog znaka Zodijaka - ovna. Simbolizirani snažnim ovnom, ovi pojedinci ulaze u život s nezaustavljivom energijom i željom da budu prvi u svemu.

Kao kardinalni vatreni znak, ovan je inicijator, pionir i vođa koji se ne boji nepoznatog. Njihova vladavina donosi energiju novih početaka, hrabrosti i odlučnosti koja nas sve potiče da se pokrenemo.

Rođeni vođe pod vladavinom Marsa

U srži svakog ovna leži neukrotiva energija kojom upravlja Mars, crveni planet nazvan po rimskom bogu rata. Ovaj utjecaj obdaruje ih natjecateljskim duhom, hrabrošću i neumornom ambicijom.

Ovnovi su rođeni da vode, a ne da slijede. S entuzijazmom i samopouzdanjem rone glavom naprijed čak i u najizazovnije situacije, često bez previše razmišljanja o posljedicama.

Njihov pristup životu je izravan i nekompliciran; preziru nepotrebne detalje i okolišanje. Ta filozofija "svatko za sebe" može biti inspirativna, no ponekad ih vodi u sebičnost.

Plamen koji se brzo pali, ali i gasi

Jedna od najprepoznatljivijih osobina ovna je njihov eksplozivni temperament. Poput vatre, brzo se rasplamsaju, no njihovi izljevi bijesa rijetko traju dugo.

Čim para ispari, vraćaju se svom uobičajenom vedrom i zaigranom raspoloženju. Problem leži u njihovoj impulzivnosti - često djeluju i govore prije nego što promisle, vođeni trenutnim emocijama. Njihova iskrenost je legendarna, ali često graniči s netaktičnošću.

Ovan će vam uvijek reći istinu u lice, bez uljepšavanja, jer u njihovoj prirodi nema zlobe ili skrivenih namjera. Ta sklonost da "skaču prije nego što pogledaju" često ih dovodi do toga da lekcije uče na teži način, no njihov ih urođeni optimizam uvijek tjera naprijed.

Strast, odanost i natjecanje u odnosima

U ljubavi i prijateljstvu, ovan je jednako strastven i izravan. Vole ulogu lovca i uživaju u uzbuđenju osvajanja. Kada se istinski zaljube, postaju izuzetno odani i zaštitnički nastrojeni partneri koji će uvijek stati uz vas. Ipak, za održavanje njihova interesa potrebni su stalno uzbuđenje i dinamika, jer se brzo dosađuju.

Njihova otvorenost i toplina čine ih sjajnim prijateljima koji će vas uvijek motivirati i bodriti. Uvijek su spremni osmisliti planove i dati savjete kako prevladati izazove, jer su prije svega ljudi od akcije.

Najbolje se slažu s drugim vatrenim znakovima, lavom i strijelcem, s kojima dijele entuzijazam i ljubav prema avanturi. Zanimljiv spoj čine sa zračnim znakovima blizancima i vodenjakom, dok im njihova astrološka suprotnost, vaga, donosi ravnotežu i uči ih diplomaciji.

Prizemljeni zemljani znakovi poput bika ili djevice mogu smatrati njihovu spontanost uznemirujućom, dok osjetljivi vodeni znakovi mogu biti povrijeđeni njihovom izravnošću.

Ambicija koja ne poznaje granice

Kada je riječ o karijeri, ovan je stvoren za uspjeh. Njihova ambicija, energija i želja za pobjedom tjeraju ih prema vrhu, bez obzira na odabrano područje. Prirodni su vođe, poduzetnici i inovatori koji najbolje funkcioniraju kada su sami svoji šefovi.

Ne vole primati naredbe i guše se u rutinskim poslovima bez izazova i prilike za napredovanje. Zanimanja koja uključuju natjecanje, fizičku aktivnost, donošenje brzih odluka i preuzimanje rizika idealna su za njih.

Zato ih često nalazimo u sportu, menadžmentu, prodaji, vojsci ili kao pokretače vlastitih poslova. Njihova sposobnost da zaraze druge svojim entuzijazmom čini ih sjajnim timskim igračima, pod uvjetom da im se dopusti da vode.