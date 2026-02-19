Veljača polako završava, a ovim znakovima smiješi se bogatstvo: Bit će puni kao brod

Dok veljača 2026. odmiče, donoseći sa sobom energiju Lunarne nove godine, astrološka pozornica postaje neuobičajeno dinamična.

Ključni planetarni tranziti, poput pomrčine Sunca u Vodenjaku 17. veljače i konjunkcije Saturna i Neptuna dvadesetog, stvaraju jedinstvene prilike za financijski preokret.

Zvijezde se poravnavaju na način koji određenim horoskopskim znakovima otvara vrata prema obilju, nagrađujući dugotrajan trud i potičući pametne odluke.

Dok se energija mijenja, astrolozi ističu četiri znaka koja će najsnažnije osjetiti ovaj val prosperiteta. Za njih, kraj mjeseca ne donosi samo završetak zime, već i početak novog poglavlja financijske stabilnosti i rasta.

Od neočekivanih priljeva do naplate starog truda, ovi znakovi postaju pravi magneti za novac.

Jarac: Vrijeme je za žetvu dugoročnih planova

Za uporne jarce, veljača donosi kulminaciju napora koji su ulagali mjesecima, pa čak i godinama. Pomrčina Sunca i mladi Mjesec u Vodenjaku, koji su se dogodili 17. veljače, izravno su aktivirali njihovu kuću bogatstva, označavajući početak potpuno nove ere financijske neovisnosti.

Osjećaj smjera i samopouzdanja koji im je možda nedostajao sada se vraća, a s njime dolaze i bolje prilike. Autoriteti i donositelji odluka počinju ih shvaćati ozbiljnije, što pregovore o plaći, ugovorima ili novim poslovnim uvjetima čini znatno uspješnijima.

Jarčevi ovog mjeseca postaju financijski uspješni jer igraju na duge staze, ne troše prekomjerno i fokusirani su na svoje ciljeve. Mnogima će se otvoriti i novi izvori prihoda, posebno oni vezani uz internetsko poslovanje ili tehnološke inovacije. Disciplina se napokon isplati.

Foto: Shutterstock

Bik: Stabilnost donosi neočekivano obilje

Nakon dugog razdoblja financijske neizvjesnosti, koje je od 2018. godine poticao Uran u njihovu znaku, bikovi konačno ulaze u mirnije vode.

Ključna promjena u veljači jest zaustavljanje "curenja" novca. Troškovi dolaze pod kontrolu, ne zbog nametnute discipline, već zbog povećane svjesnosti o tome kamo resursi odlaze. Prihodi od posla postaju stabilniji, a anksioznost vezana uz novac osjetno se smanjuje.

Za one u poslovnom svijetu, mjesec donosi konzistentan priljev umjesto naglih, nepredvidivih skokova. Prilike za zaradu najčešće će dolaziti preko ljudi koje već poznaju, a ne kroz nove kontakte.

Bikovi postaju magnet za novac jednostavno zato što ostaju prizemljeni, praktični i ne traže prečace. Njihova urođena potreba za sigurnošću sada postaje njihova najveća prednost.

Vodenjak: Osobna transformacija donosi novac

Veljača je za vodenjake mjesec osobnog i financijskog preporoda. Pomrčina Sunca koja se događa upravo u njihovu znaku 17. veljače donosi sudbinske promjene koje će ih usmjeriti na ispravniji i usklađeniji put.

Istovremeno, ulazak Venere, planeta obilja, u njihovu financijsku kuću desetog veljače, signalizirala je dolazak novca iz različitih izvora, bilo kroz povišice, bonuse ili neočekivane dobitke.

Ipak, ključ uspjeha leži u pametnom upravljanju. Retrogradni Merkur krajem mjeseca potaknut će ih da preispitaju svoj proračun, revidiraju potrošnju i zatraže naplatu svih zaostalih dugovanja.

Energija ovog mjeseca vodenjacima pomaže da postave temelje za dugoročnu financijsku sigurnost, podsjećajući ih da bogatstvo nije samo ono što imate, već i kako time upravljate.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Neočekivani priljevi iz skrivenih izvora

Škorpionima kraj veljače donosi aktivaciju njihove osme kuće, koja vlada zajedničkim resursima, nasljedstvom i tuđim novcem. To za njih znači da novac može doći iz potpuno neočekivanih smjerova.

Mogući su priljevi kroz povrat poreza, isplate osiguranja, nasljedstvo ili bonuse na koje su možda i zaboravili. Skriveni izvori prihoda postaju vidljivi, a ulaganja iz prošlosti konačno počinju donositi konkretan profit.

Ovo je također idealno razdoblje za rješavanje starih dugova i zatvaranje kredita. Škorpioni će krajem mjeseca osjetiti veliko financijsko rasterećenje. Njihova sposobnost da vide ispod površine sada im donosi materijalnu korist, otkrivajući prilike koje su drugima promakle.