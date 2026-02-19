Veljača polako završava, a ovim znakovima smiješi se bogatstvo: Bit će puni kao brod
Veljača 2026. donosi astrološke prilike za financijski prosperitet, a četiri znaka Zodijaka imat će najviše koristi od planetarnih tranzita koji otvaraju vrata bogatstva
Dok veljača 2026. odmiče, donoseći sa sobom energiju Lunarne nove godine, astrološka pozornica postaje neuobičajeno dinamična.
Ključni planetarni tranziti, poput pomrčine Sunca u Vodenjaku 17. veljače i konjunkcije Saturna i Neptuna dvadesetog, stvaraju jedinstvene prilike za financijski preokret.
Zvijezde se poravnavaju na način koji određenim horoskopskim znakovima otvara vrata prema obilju, nagrađujući dugotrajan trud i potičući pametne odluke.
Dok se energija mijenja, astrolozi ističu četiri znaka koja će najsnažnije osjetiti ovaj val prosperiteta. Za njih, kraj mjeseca ne donosi samo završetak zime, već i početak novog poglavlja financijske stabilnosti i rasta.
Od neočekivanih priljeva do naplate starog truda, ovi znakovi postaju pravi magneti za novac.
Jarac: Vrijeme je za žetvu dugoročnih planova
Za uporne jarce, veljača donosi kulminaciju napora koji su ulagali mjesecima, pa čak i godinama. Pomrčina Sunca i mladi Mjesec u Vodenjaku, koji su se dogodili 17. veljače, izravno su aktivirali njihovu kuću bogatstva, označavajući početak potpuno nove ere financijske neovisnosti.
Osjećaj smjera i samopouzdanja koji im je možda nedostajao sada se vraća, a s njime dolaze i bolje prilike. Autoriteti i donositelji odluka počinju ih shvaćati ozbiljnije, što pregovore o plaći, ugovorima ili novim poslovnim uvjetima čini znatno uspješnijima.
Jarčevi ovog mjeseca postaju financijski uspješni jer igraju na duge staze, ne troše prekomjerno i fokusirani su na svoje ciljeve. Mnogima će se otvoriti i novi izvori prihoda, posebno oni vezani uz internetsko poslovanje ili tehnološke inovacije. Disciplina se napokon isplati.
Bik: Stabilnost donosi neočekivano obilje
Nakon dugog razdoblja financijske neizvjesnosti, koje je od 2018. godine poticao Uran u njihovu znaku, bikovi konačno ulaze u mirnije vode.
Ključna promjena u veljači jest zaustavljanje "curenja" novca. Troškovi dolaze pod kontrolu, ne zbog nametnute discipline, već zbog povećane svjesnosti o tome kamo resursi odlaze. Prihodi od posla postaju stabilniji, a anksioznost vezana uz novac osjetno se smanjuje.
Za one u poslovnom svijetu, mjesec donosi konzistentan priljev umjesto naglih, nepredvidivih skokova. Prilike za zaradu najčešće će dolaziti preko ljudi koje već poznaju, a ne kroz nove kontakte.
Bikovi postaju magnet za novac jednostavno zato što ostaju prizemljeni, praktični i ne traže prečace. Njihova urođena potreba za sigurnošću sada postaje njihova najveća prednost.
Vodenjak: Osobna transformacija donosi novac
Veljača je za vodenjake mjesec osobnog i financijskog preporoda. Pomrčina Sunca koja se događa upravo u njihovu znaku 17. veljače donosi sudbinske promjene koje će ih usmjeriti na ispravniji i usklađeniji put.
Istovremeno, ulazak Venere, planeta obilja, u njihovu financijsku kuću desetog veljače, signalizirala je dolazak novca iz različitih izvora, bilo kroz povišice, bonuse ili neočekivane dobitke.
Ipak, ključ uspjeha leži u pametnom upravljanju. Retrogradni Merkur krajem mjeseca potaknut će ih da preispitaju svoj proračun, revidiraju potrošnju i zatraže naplatu svih zaostalih dugovanja.
Energija ovog mjeseca vodenjacima pomaže da postave temelje za dugoročnu financijsku sigurnost, podsjećajući ih da bogatstvo nije samo ono što imate, već i kako time upravljate.
Škorpion: Neočekivani priljevi iz skrivenih izvora
Škorpionima kraj veljače donosi aktivaciju njihove osme kuće, koja vlada zajedničkim resursima, nasljedstvom i tuđim novcem. To za njih znači da novac može doći iz potpuno neočekivanih smjerova.
Mogući su priljevi kroz povrat poreza, isplate osiguranja, nasljedstvo ili bonuse na koje su možda i zaboravili. Skriveni izvori prihoda postaju vidljivi, a ulaganja iz prošlosti konačno počinju donositi konkretan profit.
Ovo je također idealno razdoblje za rješavanje starih dugova i zatvaranje kredita. Škorpioni će krajem mjeseca osjetiti veliko financijsko rasterećenje. Njihova sposobnost da vide ispod površine sada im donosi materijalnu korist, otkrivajući prilike koje su drugima promakle.