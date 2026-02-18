Ove znakove čeka financijski procvat tijekom korizme: Novac će im se doslovce lijepiti za prste

Korizma je započela danas, točnije Čistom srijedom, 18. veljače, a astrološka karta neba najavljuje razdoblje koje neće biti obilježeno samo duhovnom introspekcijom, već i izvanrednim materijalnim prilikama za odabrane.

Ključni planetarni tranziti, poput ulaska moćnog Saturna i sanjarskog Neptuna u znak Ovna, stvaraju jedinstvenu energiju u kojoj se disciplina susreće s vizijom.

To je vrijeme kada se dugogodišnji snovi mogu materijalizirati, a trud iz prošlosti konačno naplatiti. Prema analizama, četiri horoskopska znaka ulaze u fazu prosperiteta i obilja, gdje im kozmičke struje donose priliku za značajan financijski uzlet.

Ovan: Vrijeme je za hrabro vodstvo

Za ovnove, 2026. godina počinje s astrološkim vjetrom u leđa. Ulazak Saturna i Neptuna u njihov vlastiti znak stvara snažan impuls za manifestaciju bogatstva, postavljajući ih u ulogu "lidera promjena".

Nakon godina u kojima je Uran donosio financijsku nestabilnost, početak korizme označava povratak kontrole i sigurnosti. Ovo nije vrijeme za pasivno čekanje, već za preuzimanje inicijative.

Otvaraju se prilike za preuzimanje novih područja odgovornosti, vođenje kreativnih projekata ili kretanje nekonvencionalnim putevima zarade koji će se pokazati iznimno unosnima.

Ključ uspjeha leži u dosljednosti; projekti započeti u ovom razdoblju ne smiju se napuštati na pola puta. Upravo će disciplina i rutina, koje donosi Saturn, ovnovima osigurati najveći financijski plus do Uskrsa, pretvarajući njihovu urođenu hrabrost u konkretne rezultate.

Bik: Strpljenje se konačno pretvara u opipljivo bogatstvo

Bikovi, poznati po svojoj temeljitosti i strpljenju, ulaze u jedno od svojih najplodonosnijih razdoblja. Astrolozi se slažu da je ovo faza u kojoj se sjeme posijano u proteklih pet godina konačno pretvara u stabilne financijske plodove.

Snažan utjecaj njihove vladarice Venere, u kombinaciji s povoljnim aspektima Jupitera, planeta ekspanzije, donosi nagrade za dugotrajne projekte. Očekuju se neočekivane poslovne ponude, povrat starih ulaganja ili čak nasljedstvo.

Praktični savjet za Bikove jest da svoju urođenu sklonost kvaliteti sada povežu sa sustavima koji donose skalabilnost. Umjesto naplate po satu, trebali bi razmisliti o cijenama temeljenim na isporučenoj vrijednosti.

Rizici preuzeti tijekom korizme, posebno oni vezani uz ulaganja u nekretnine ili dugoročnu štednju, mogli bi se višestruko isplatiti, pretvarajući njihovu legendarnu upornost u opipljivo bogatstvo.

Djevica: Intuicija i detalji otvaraju vrata prosperitetu

Za analitične djevice, korizma donosi izoštravanje njihova najjačeg alata: intelekta i intuicije. Njihov vladar Merkur nalazit će se u iznimno povoljnom položaju, što će im omogućiti da prepoznaju profitabilne prilike koje drugi jednostavno ne vide.

Ovo je razdoblje u kojem će njihova sposobnost rješavanja složenih problema biti visoko cijenjena i, što je najvažnije, adekvatno plaćena. Otvaraju se vrata novih poslovnih suradnji, a moguće je i promaknuće koje donosi znatno veća primanja.

Djevice će najviše profitirati ako se usredotoče na detalje u ugovorima i pregovorima tijekom veljače i ožujka. Njihova poslovična preciznost jamčit će im ne samo kratkoročni dobitak, već i postavljanje temelja za stabilan i dugoročan prihod.

Savjet je da vjeruju svojim instinktima, ali da ih, kao i uvijek, potkrijepe temeljitom analizom.

Jarac: Žetva dugogodišnjeg truda

Nijedan znak ne razumije vrijednost discipline i odricanja kao jarac. Godina 2026. za njih predstavlja ciklus "legitimne nagrade", a korizma je vrhunac tog ciklusa.

Njihovo strateško planiranje i naporan rad iz prethodnih godina konačno se materijaliziraju u obliku konkretnih novčanih iznosa. Planetarni položaji ukazuju na to da Jupiter aktivira njihov sektor karijere, što može donijeti strelovit napredak, velike bonuse ili uspješno lansiranje privatnog poslovnog projekta koji je dugo bio u pripremi.

Astrolozi savjetuju jarčevima da tijekom ovog razdoblja budu odvažniji u iznošenju svojih financijskih očekivanja i ambicija. Nakon godina tihe upornosti, došlo je vrijeme da njihov trud bude prepoznat i nagrađen.

Za vlasnike tvrtki, ulagače i sve one koji su marljivo gradili svoju karijeru, ovo je godina karmičke naplate u najboljem smislu te riječi.