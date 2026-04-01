Veliki četvrtak pod punim Mjesecom ovim znakovima donosi kaos: Istina izlazi na vidjelo

Godina 2026. donosi rijetku i moćnu kozmičku podudarnost. Na sam Veliki četvrtak, 2. travnja, na nebu će zasjati pun Mjesec, tradicionalno poznat kao Ružičasti Mjesec.

Dok se duhovni svijet priprema za spomen Posljednje večere, astrološki utjecaji donose vrhunac ciklusa koji se tiče naših najvažnijih odnosa.

Mjesec u znaku Vage, simbolu ravnoteže i partnerstva, naći će se u direktnoj opoziciji sa Suncem u energičnom Ovnu, stvarajući napetost koja će od svih nas tražiti da preispitamo kako balansiramo između vlastitih potreba i potreba drugih.

Iako će energiju osjetiti svi, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru ove transformacije.

Kozmički sukob ega i partnerstva

Glavna tema ovog punog Mjeseca je napetost između osi ovan-vaga. Sunce u Ovnu, znaku koji vlada individualnošću, hrabrošću i direktnim djelovanjem, potiče nas da se usredotočimo na sebe i svoje ciljeve.

S druge strane, pun Mjesec u diplomatskoj Vagi osvjetljava naše odnose, partnerstva, suradnje i potrebu za harmonijom i pravdom.

Ova kozmička opozicija stvara dinamično okruženje u kojem se možemo osjećati rastrgano između onoga što mi želimo i onoga što je potrebno za održavanje mira u našim vezama. Mnoge nerazjašnjene situacije, osobito u partnerskim odnosima, sada izlaze na vidjelo.

Vrijeme je za iskrene razgovore i emocionalnu jasnoću, jer Mjesec u Vagi traži da se uspostavi ravnoteža tamo gdje je ona dugo bila narušena.

Pojačana drama i potraga za stabilnošću

Dodatnu dimenziju ovom astrološkom događaju daje napeti aspekt, kvadrat, s Jupiterom. Planet ekspanzije i sreće, Jupiter, u ovom položaju može preuveličati emocije, potaknuti dramatične reakcije i stvoriti osjećaj da smo povučeni u dva različita smjera odjednom.

Optimizam će biti posvuda, ali i iskušenje da se preuzme previše obveza. Ipak, vladarica ovog punog Mjeseca, Venera, nalazi se u svom sjedištu, u znaku Bika. To donosi prijeko potrebnu dozu stabilnosti i uzemljenja.

Venera u Biku usmjerava nas na ono što je opipljivo, vrijedno i trajno, potičući nas da odluke donosimo promišljeno, s fokusom na dugoročnu sigurnost i zadovoljstvo.

Budući da se svi planeti u ovom razdoblju kreću direktno, odluke donesene pod ovim Mjesecom imat će brzu i neometanu realizaciju.

Četiri znaka u središtu pozornosti

Iako će svi znakovi osjetiti potrebu za balansiranjem, pun Mjesec u Vagi najsnažnije će utjecati na četiri kardinalna znaka, aktivirajući ključne osi njihovih života i donoseći važne prekretnice.

Vaga: Osobna transformacija i kraj ugađanja drugima

Za vage je ovo najvažniji pun Mjesec u godini, jer se događa upravo u njihovom znaku. Sva pozornost usmjerena je na vas, vaš identitet, osobne ciljeve i način na koji se predstavljate svijetu.

Ovo je trenutak kulminacije, vrijeme kada plodovi vašeg truda postaju vidljivi, ali i trenutak istine u kojem morate prepoznati gdje ste kompromise radili na vlastitu štetu.

Energija vas potiče da prestanete ugađati drugima i da svoje potrebe stavite na prvo mjesto. Mogući su osobni proboji, važne odluke u vezi s partnerstvima i definiranje novog smjera za budućnost. Vrijeme je da se oslobodite tuđih očekivanja i hrabro pokažete tko ste zapravo.

Ovan: Istina u partnerstvima

Dok je Sunce u vašem znaku i osjećate se puni energije i samopouzdanja, ovaj pun Mjesec osvjetljava vašu sedmu kuću - sektor partnerstva, braka i poslovnih suradnji.

U fokusu su vaši odnosi "jedan na jedan". Možda ćete se suočiti s istinom o vezi u kojoj se nalazite ili ćete voditi ključne razgovore koji će definirati njezinu budućnost.

Energija Vage traži od vas da uravnotežite svoju prirodnu neovisnost s potrebama partnera. Ovo je tjedan kada se rješavaju nesporazumi i kada se može postići jasnoća oko zajedničkih ciljeva. Odluke o predanosti, prekidu ili početku novog partnerstva bit će neizbježne.

Rak: Ravnoteža između doma i karijere

Pun Mjesec aktivira vaše četvrto polje doma, obitelji i emocionalnih temelja. Dok vas sezona Ovna gura prema profesionalnim ambicijama, ovaj vas Mjesec podsjeća da je vaša unutarnja sigurnost jednako važna. U središtu pozornosti bit će obiteljski odnosi, situacija u domu i potreba za uspostavljanjem harmonije u privatnom životu.

Moguće su emocionalne objave ili rješavanje dugo tinjajućih obiteljskih problema. Osjetit ćete snažnu potrebu za balansiranjem između zahtjeva karijere i vremena koje posvećujete svojim voljenima i sebi.

Odluke vezane uz preseljenje, preuređenje doma ili jednostavno postavljanje granica bit će ključne za vaš unutarnji mir.

Jarac: Prekretnica u karijeri

Za jarčeve, ovaj pun Mjesec obasjava desetu kuću karijere, statusa i javnog života. Ovo je vrijeme profesionalne kulminacije i preispitivanja. Možda ćete dobiti priznanje za svoj rad, završiti važan projekt ili se naći na profesionalnoj prekretnici.

Utjecaj Vage tjera vas da razmislite o ravnoteži između vaših ambicija i privatnog života. Pitanje koje se postavlja jest je li put kojim idete uistinu u skladu s onim što vam donosi ispunjenje.

Moguće su važne odluke o promjeni smjera u karijeri ili preuzimanju nove, odgovornije uloge koja će zahtijevati više diplomacije i suradnje.