Stiže vladavina Bikova, a ove znakove čekaju velike promjene: Nekima neće baš biti lako

Nakon turbulentne i vatrene energije ovna koja nas je tjerala na akciju i nove početke, stiže nam prijeko potrebna promjena ritma.

Ulaskom Sunca u znak Bika 19. travnja 2026. godine, započinje razdoblje koje donosi prizemljenje, stabilnost i fokus na ono što je trajno i opipljivo. Vladavina bika, koja traje sve do 20. svibnja, poziva nas da usporimo, udahnemo i posvetimo se stvaranju sigurnosti, kako materijalne tako i emocionalne.

Ova sezona bika bit će drugačija od svih u posljednjih nekoliko godina. Naime, obilježava je jedan od najvažnijih astroloških događaja desetljeća: planet Uran, vladar iznenadnih promjena, buđenja i preokreta, nakon sedam godina napušta znak bika i 25. travnja ulazi u Blizance, gdje će se zadržati sve do 2033. godine.

Uranov boravak u Biku od 2019. godine duboko je uzdrmao naše shvaćanje sigurnosti, vrijednosti i financija. Njegov odlazak označava kraj jednog kaotičnog ciklusa i početak integracije naučenih lekcija.

Vrijeme je da se zapitamo što nam uistinu pruža osjećaj stabilnosti i kako svoje vrijednosti možemo pretvoriti u djela. Dok će svi osjetiti ovu promjenu, astrolozi ističu da će četiri horoskopska znaka proći kroz najintenzivnije transformacije.

Bik: Vaše vrijeme za osobni sjaj i užitak

Naravno, vladavina bika najsnažnije će se odraziti na same bikove. Ovo je vaša sezona, vrijeme kada se Sunce vraća u vaš znak i obasjava vas novom energijom, samopouzdanjem i snagom. Proteklih sedam godina s Uranom u vašem znaku vjerojatno je donijelo neočekivane preokrete i natjeralo vas da se odreknete starih obrazaca koji su vam pružali lažnu sigurnost.

Sada napokon imate priliku sabrati dojmove i svjesno graditi život na novim, čvršćim temeljima. Ovo je idealno razdoblje da se fokusirate na sebe, svoje želje i ono što vas čini sretnima. Vladavina bika potiče uživanje u jednostavnim, senzualnim zadovoljstvima, stoga si dopustite više odmora, dobre hrane i ugađanja.

Mlad Mjesec u vašem znaku 16. svibnja donosi snažnu priliku za novi početak. Postavite namjere vezane za osobni rast, definirajte jednu ili dvije ključne vrijednosti prema kojima želite živjeti i počnite ih dosljedno primjenjivati. Vaša upornost sada gradi unutarnju stabilnost koju nikakvi vanjski događaji ne mogu poljuljati.

Lav: Ambicije na kušnji i potraga za stabilnošću

Za vatrene lavove, zemljana energija Bika donosi fokus na područje karijere, statusa i javnog života. Vaše ambicije su naglašene, no ovaj period od vas traži strpljenje i metodičan pristup, a ne ishitrene odluke.

Sunce u Biku osvjetljava vaš put prema uspjehu, ali traži da taj put bude utemeljen u praktičnosti i dugoročnoj viziji. Vrijeme je da se zapitate jesu li vaši profesionalni ciljevi usklađeni s vašim istinskim vrijednostima.

Ovo je razdoblje kada trebate zasukati rukave i posvetiti se konkretnim zadacima koji će vaše velike ideje pretvoriti u stvarnost. Pun Mjesec u Škorpionu 1. svibnja može donijeti intenzivne trenutke na privatnom planu, tražeći od vas emocionalnu iskrenost kod kuće kako biste stvorili siguran temelj iz kojeg možete graditi karijeru.

Umjesto da žurite, posvetite se polaganom, ali sigurnom napretku. Svaki promišljeni korak sada se računa kao cigla u temeljima vašeg budućeg carstva.

Škorpion: Intenzivni odnosi i duboke transformacije

Kao znak koji se nalazi direktno nasuprot bika, škorpioni će ovu energiju osjetiti iznimno snažno, ponajprije na polju partnerskih odnosa. Vladavina bika stavlja u fokus vaše veze, bilo da su one romantične, poslovne ili prijateljske. Na površinu izlaze pitanja povjerenja, predanosti i ravnoteže između davanja i primanja.

Tvrdoglavost bika i vaša potreba za kontrolom mogu stvoriti napetost, no upravo kroz tu napetost raste istinska povezanost. Ključan trenutak sezone za vas bit će Pun Mjesec u vašem znaku 1. svibnja, koji donosi vrhunac emocionalne jasnoće. Ovo je trenutak istine u kojem ćete jasno vidjeti sebe, svoje želje i smjer u kojem se krećete.

Pitanja koja trebate postaviti su: Što tražim od partnerstva? Što sam spreman dati? Odgovori će vam pomoći da produbite veze koje su vrijedne truda ili da se oslobodite onih koje više nisu u skladu s vašim bićem. Otvorite se za ranjivost, jer ona je sada ključ za izgradnju dubljeg povjerenja.

Vodenjak: Fokus na dom i stvaranje sigurnih temelja

Inovativni i uvijek okrenuti budućnosti, vodenjaci će tijekom vladavine Bika osjetiti poziv da se okrenu unutra i posvete svom privatnom svijetu.

Energija se seli u vaše polje doma, obitelji i emocionalnih korijena, potičući vas da usporite i stvorite osjećaj sigurnosti i mira u svom najintimnijem okruženju. Nakon perioda intenzivne društvene aktivnosti, sada je vrijeme za odmor, punjenje baterija i povezivanje s najbližima.

Ovo je prilika da ojačate temelje na kojima gradite svoj život. Pun Mjesec u Škorpionu 1. svibnja može donijeti važne spoznaje vezane za vašu karijeru, tjerajući vas da preuzmete odgovornost za svoju ulogu u svijetu.

No, da biste mogli zablistati u javnosti, vaš privatni život mora biti stabilan. Iskoristite ovu sezonu da uredite svoj dom, provedete kvalitetno vrijeme s obitelji i cijenite sve ono što vam pruža osjećaj sigurnosti iza zatvorenih vrata. Kada je vaša baza čvrsta, sve ostalo postaje lakše održivo.