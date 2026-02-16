Stiže kineska Nova godina, a za četiri znaka bit će olujna: Nema katastrofe koja ih neće snaći

Dok se polako opraštamo od godine Drvene Zmije, astrološki entuzijasti i milijuni ljudi diljem svijeta pripremaju se za dolazak Lunarne nove godine koja počinje 17. veljače 2026. Tog dana ulazimo u vladavinu vatrenog konja, jedne od najintenzivnijih i najdinamičnijih kombinacija u šezdesetogodišnjem ciklusu kineske astrologije.

Posljednji put ovakvu smo godinu imali davne 1966., a njezin povratak najavljuje razdoblje brzih promjena, nezaustavljive energije i hrabrih poteza.

Godina Vatrenog Konja simbolizira strast, slobodu, akciju i inovaciju. Dok će mnogima donijeti prilike za strelovit napredak i ostvarenje dugo sanjanih ciljeva, snažna i ponekad nepredvidiva energija ove godine za četiri znaka kineskog zodijaka predstavljat će poseban test izdržljivosti.

Njihov astrološki položaj dovodi ih u sukob s vladajućom energijom godine, poznatijom kao Tai Sui ili Veliki vojvoda Jupitera, što može donijeti turbulencije, prepreke i neočekivane izazove.

Što donosi godina dvostruke vatre?

Za razliku od 2025., koja je u znaku Yin Drva i Yin Vatre poticala na unutarnji rast i promišljanje, 2026. donosi potpuni zaokret. Godina Vatrenog Konja je u znaku dvostruke Yang Vatre, energije koja se, prema riječima stručnjaka, može usporediti sa snagom podnevnog sunca.

To je godina okrenuta prema van, godina akcije, vidljivosti i neumornog kretanja naprijed. Očekuje nas iznimno energično, brzo i dinamično razdoblje koje potiče na hrabrost, autentičnost i preuzimanje vodstva.

Međutim, takva koncentracija vatrene energije nosi i svoje rizike. Impulzivnost, ishitrene odluke, emocionalna nestabilnost i sklonost pretjerivanju bit će izraženi.

Ključ uspjeha ležat će u pronalaženju ravnoteže, odnosno, kako stručnjaci savjetuju, u sposobnosti da "čvrsto držimo uzde" i usmjeravamo snažnu energiju umjesto da dopustimo da nas ona nekontrolirano ponese. U suprotnom, postoji opasnost od sagorijevanja (burnouta) i sukoba koji proizlaze iz sudara ega.

Foto: Shutterstock

Četiri znaka na udaru Tai Suija

U kineskoj metafizici, Tai Sui je nebeski general koji vlada godinom i čiji utjecaj oblikuje sudbinu. Kada se nečiji horoskopski znak nađe u sukobu s njim, to tradicionalno najavljuje godinu punu izazova. U godini Vatrenog Konja, četiri znaka morat će uložiti dodatan napor kako bi prebrodili prepreke.

Štakor (Godine rođenja: 1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.)

Štakor se nalazi u izravnom i najjačem sukobu s Konjem jer su pozicionirani na suprotnim stranama zodijačkog kruga. Ova energetska opozicija donosi godinu ispunjenu nestabilnošću, neočekivanim promjenama i pritiskom. Štakori bi se mogli suočiti s čestim oscilacijama u financijama, preprekama u karijeri i napetostima u odnosima.

Brzi tempo godine mogao bi ih "pregaziti", stoga je ključno izbjegavati impulzivne odluke i rizična ulaganja. Savjetuje im se da ostanu fleksibilni, mentalno pripremljeni na turbulencije i da ne ulaze u izravne sukobe.

Zec (Godine rođenja: 1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)

Za nježnog i intuitivnog Zeca, 2026. godina donosi neizravan sukob s Tai Suijem, što se može manifestirati kao razdoblje emocionalnih uspona i padova te stalnih prepreka koje se pojavljuju bez jasnog razloga.

Zečevi bi se mogli osjećati kao da su gurnuti izvan svoje zone komfora, suočeni s nepredvidivim okolnostima koje remete njihov osjećaj za sklad. Ključno je ne donositi nagle i važne životne odluke, poput vjenčanja ili selidbe, te se usredotočiti na strpljenje i smirenost. Očuvanje mentalnog zdravlja i izbjegavanje nepotrebnog stresa bit će prioritet.

Foto: Shutterstock

Konj (Godine rođenja: 1942., 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.)

Paradoksalno, ulazak u vlastitu godinu, poznat kao Ben Ming Nian, u kineskoj se tradiciji smatra jednim od najizazovnijih razdoblja. Vjeruje se da se time izravno "vrijeđa" Tai Sui, što dovodi do pojačane izloženosti, kako pozitivne, tako i negativne.

Za Konje će ovo biti transformativna godina, ali puna prepreka osmišljenih da testiraju njihovu izdržljivost. Bit će pod budnim okom okoline, gdje će ispravni potezi donijeti brze nagrade, a ishitrene odluke imati teže posljedice.

Suočit će se s izazovima u području povjerenja, zdravlja i emocional

ne stabilnosti. Savjetuje im se da ostanu prizemljeni i svjesno reagiraju umjesto da impulzivno djeluju.

Pijetao (Godine rođenja: 1933., 1945., 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Pijetao ulazi u takozvani "razarajući" sukob s Tai Suijem, koji je manje intenzivan od izravnog sudara, ali ipak donosi rizik od financijskih gubitaka, narušenih odnosa i neočekivanih kvarova u planovima.

Pijetlovi, poznati po svojoj potrebi za redom i organizacijom, mogli bi se osjećati frustrirano zbog nepredvidivosti koju donosi Konj.

Savjetuje im se dodatan oprez u financijskim pitanjima i komunikaciji. Ključno je da ostanu smireni i da manje probleme rješavaju odmah kako ne bi prerasli u veće komplikacije.