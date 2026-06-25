Stiže astrološki događaj koji nije viđen 700 godina: Ovim znakovima donosi povratak bivših

Pripremite se, astrološki entuzijasti i skeptici, jer se bliži jedan od najozloglašenijih kozmičkih događaja. Retrogradni Merkur, pojam koji je postao sinonim za tehničke kvarove, kašnjenja u prometu i nesporazume, ponovno ulazi u naše živote.

No, ovaj put nije riječ o uobičajenom tranzitu. Od 29. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, Merkur će se prividno kretati unatrag kroz emotivni i nostalgični znak Raka, što će njegov utjecaj usmjeriti ravno u srce naših najdubljih osjećaja, obiteljskih odnosa i, naravno, ljubavne prošlosti.

Ovaj period donosi intenzivno preispitivanje, a za četiri horoskopska znaka, nostalgija bi mogla biti toliko snažna da ih potakne na jedan od najrizičnijih poteza - povratak bivšoj ljubavi.

Što ovaj retrogradni Merkur čini posebnim?

Svaki retrogradni Merkur obojen je energijom znaka u kojem se odvija. Dok tranzit kroz Blizance donosi probleme u komunikaciji, a onaj kroz Djevicu nered u planovima, Merkur u Raku cilja nešto puno osobnije: naš osjećaj sigurnosti, dom, korijene i emocionalne temelje.

Rak vlada našim sjećanjima i najdubljim vezama, stoga će ovaj period na površinu izvući neriješene obiteljske drame, stare rane i pitanja koja smo dugo gurali pod tepih.

Prema vedskim astrolozima, ova konstelacija ima i jedinstvenu zaštitu. U trenutku kada Merkur krene retrogradno, Jupiter, planet sreće i ekspanzije, također će se nalaziti u Raku, i to na točki svoje najjače egzaltacije.

Prema pisanju portala The Economic Times, takav kozmički raspored koji nudi zaštitu tijekom retrogradnog Merkura nije viđen gotovo 700 godina. To ne znači da neće biti izazova, već da imamo priliku iz njih izaći jači, s važnim spoznajama.

Pitanje koje nam svemir postavlja jest: osjećamo li se doista sigurno u svom unutarnjem svijetu? Za neke, odgovor će ležati u poznatom zagrljaju iz prošlosti.

Foto: ChatGPT

Rak: Suočavanje sa samim sobom

Nije iznenađenje da su rakovi na vrhu ovog popisa. Budući da se cijela astrološka drama odvija u njihovom znaku, oni će ovaj tranzit osjetiti najintenzivnije.

Retrogradni Merkur u prvoj kući, kući identiteta i osobnosti, tjera rakove na duboku introspekciju. Preispitivat će odluke za koje su mislili da su konačne, smjer u kojem im život ide i vlastitu sliku o sebi.

Ova nesigurnost i emocionalna ranjivost stvara plodno tlo za povratak u prošlost. Bivši partneri često predstavljaju razdoblje života u kojem su se osjećali sigurnije ili drugačije, a želja za ponovnim proživljavanjem tog osjećaja bit će gotovo neodoljiva.

Za raka, povratak bivšem nije samo romantični hir, već pokušaj ponovnog povezivanja s verzijom sebe koju su možda putem izgubili.

Jarac: Preispitivanje temelja

Kao znak koji se nalazi u direktnoj opoziciji s rakom, jarac će osjetiti snažan pritisak na polju partnerstva i veza. Retrogradni Merkur u njihovoj sedmoj kući, koja vlada brakom i ozbiljnim partnerstvima, donosi stare svađe i neriješene probleme na površinu.

Komunikacija s trenutnim partnerom mogla bi postati napeta, a Jarčevi, koji inače teže stabilnosti, osjećat će se poljuljano. U takvim trenucima, prirodno je tražiti utjehu u onome što je poznato i provjereno.

Bivši partner s kojim su dijelili stabilnu prošlost može se činiti kao sigurna luka usred oluje. Ovo je period u kojem će Jarac preispitivati jesu li donijeli ispravne odluke i je li veza u kojoj se trenutno nalaze doista ono što im treba za budućnost.

Ovan: Potraga za emocionalnom sigurnošću

Za vatrene ovnove, ovaj tranzit pogađa četvrtu kuću - sektor doma, obitelji i najdubljih emocionalnih korijena. Na površinu će isplivati tenzije s roditeljima, braćom i sestrama ili neriješeni problemi iz djetinjstva.

Ovakva obiteljska previranja mogu ovna ostaviti s osjećajem usamljenosti i neshvaćenosti. Kada im nedostaje osjećaj pripadnosti u vlastitom domu, instinktivno će ga potražiti negdje drugdje. Bivši partner koji im je nekada pružao osjećaj doma i sigurnosti postaje logičan izbor.

Ovan bi se mogao zateći kako idealizira prošlu vezu, zaboravljajući na razloge prekida i fokusirajući se samo na lijepe uspomene. Njihov poriv neće biti toliko romantičan koliko će biti vođen dubokom potrebom za emocionalnim utočištem.

Foto: ChatGPT

Vaga: Nostalgija i neriješeni poslovi

Vage će se tijekom ovog perioda suočiti s izazovima u desetoj kući karijere i javnog imidža, no ti će profesionalni stresovi biti duboko isprepleteni s njihovim emocionalnim stanjem.

Preispitivat će svoje životne ciljeve i odluke koje su ih dovele tu gdje jesu. Ova introspekcija neizbježno uključuje i ljubavne izbore iz prošlosti. Vage su znak partnerstva i teško funkcioniraju same, a osjećaj da su možda donijele pogrešnu odluku prekidom neke važne veze mogao bi ih proganjati.

Poruka od bivšeg partnera ili slučajan susret mogli bi biti okidač za ponovno razmatranje cijele situacije. Za Vagu, ovo je prilika za zatvaranje poglavlja ili, ako procijene da su pogriješile, za novi početak.