Jagodnji pun Mjesec donosi pravi pakao ovim znakovima: Život će im se preokrenuti naglavačke

Krajem lipnja, točnije 30. u mjesecu 2026. godine, nebo će obasjati moćan pun Mjesec u Jarcu. Ovaj astrološki događaj, poznat i kao Mjesec Jagode, donosi energiju koja nije ni lagana ni prolazna.

Riječ je o trenutku istine, kozmičkom pozivu na odgovornost koji će nas natjerati da se suočimo sa strukturama vlastitog života, od karijere do obiteljskih temelja.

Dok će svi osjetiti njegove vibracije, četiri horoskopska znaka naći će se izravno u njegovu fokusu, suočeni s odlukama koje će im oblikovati budućnost. Ovo nije vrijeme za odgađanje, već za realno sagledavanje onoga što smo izgradili.

Kozmička pozornica za velike odluke

Ovaj pun Mjesec događa se na osi rak-jarac, drevnom zodijačkom paru koji simbolizira vječnu napetost između privatnog i javnog života. Dok se Sunce nalazi u osjećajnom Raku, osvjetljavajući naše potrebe za domom, sigurnošću i emocionalnom povezanošću, Mjesec u strogom Jarcu stavlja reflektor na našu karijeru, ambicije i nasljeđe koje ostavljamo svijetu.

Pun Mjesec istovremeno obasjava obje prostorije, ne dopuštajući nam da ignoriramo ni jednu ni drugu. No, ono što ovu lunaciju čini posebno intenzivnom jest planetarni kontekst.

Saturn, planet discipline i karme, nalazi se u Ovnu i stvara napet kvadrat s Mjesecom i Suncem. Taj aspekt djeluje poput ispitivača koji provjerava čvrstoću naših temelja.

Obveze i ambicije koje su se dosad provlačile na temelju dobrih namjera sada su pod strogim nadzorom. Ono što je krhko, moglo bi popustiti.

Uz to, Merkur je retrogradan u Raku, što znači da komunikacija, posebno ona s najbližima, može biti otežana. Stare obiteljske teme i neriješeni osjećaji izranjaju na površinu, tražeći razrješenje prije nego što možemo krenuti dalje.

Foto: ChatGPT

Znakovi u središtu promjena

Iako će energija jarca utjecati na sve, četiri kardinalna znaka naći će se na životnoj prekretnici. Za njih, ovaj pun Mjesec predstavlja kulminaciju procesa koji traju mjesecima, ako ne i godinama.

Jarac: Vrijeme osobne istine

Kada se pun Mjesec dogodi u vašem znaku, to je uvijek osobni reset na najdubljoj razini. Za vas, jarčevi, ovo je trenutak kulminacije osobnih ciklusa.

Svjetlo se pali na vas same: na vaše ciljeve, vaš identitet i put kojim koračate. Možda ćete shvatiti da je jedna važna faza vašeg života završila i da je vrijeme za novo poglavlje.

Odluke koje sada donesete imat će dugoročan utjecaj, a svemir vas potiče da preuzmete potpunu odgovornost za svoju sreću. Ovo je prilika da otpustite staru verziju sebe koja vam više ne služi i hrabro zakoračite prema onome što uistinu želite postati.

Vaš trud i rad sada dolaze na naplatu, donoseći ili konkretne rezultate ili jasnu spoznaju da je vrijeme za promjenu smjera.

Rak: Odnosi na prekretnici

S punim Mjesecom u Jarcu koji direktno osvjetljava vaše polje partnerstva, svi važni odnosi u vašem životu dolaze u prvi plan. Bilo da se radi o ljubavnom partneru, poslovnom suradniku ili bliskom prijatelju, ova lunacija donosi vrhunac.

Teme poput obveza, troškova i ravnoteže između davanja i primanja postaju ključne. Snažne veze postat će još jače, dok će one nestabilne pokazati sve svoje pukotine.

Budući da su Sunce i retrogradni Merkur u vašem znaku, osjećat ćete se posebno osjetljivo i introspektivno. Pritisak može doći i kroz obiteljske ili stambene probleme, tražeći od vas da jasno definirate svoje granice i potrebe unutar partnerskih odnosa.

Foto: ChatGPT

Ovan: Karijera pod reflektorima

Ambiciozni ovnovi, pripremite se. Ovaj pun Mjesec aktivira vaše deseto polje karijere, javnog statusa i životnih postignuća. Projekt na kojem ste dugo radili mogao bi dosegnuti svoj vrhunac, donoseći vam priznanje, promaknuće ili jednostavno jasan osjećaj završetka.

Međutim, pritisak će biti golem jer ćete biti rastrgani između profesionalnih zahtjeva i potreba privatnog života. Osjećat ćete da morate biti prisutni na oba fronta, a to će testirati vašu izdržljivost.

Saturn, koji se već neko vrijeme nalazi u vašem znaku, dodatno pojačava osjećaj odgovornosti. Vrijeme je da redefinirate što za vas znači uspjeh i pronađete novu, održiviju ravnotežu između ambicija i onoga što vas emocionalno ispunjava.

Vaga: Temelji doma i obitelji

Za vas, vage, fokus se seli na najintimniju sferu života: dom, obitelj i emocionalne korijene. Pun Mjesec osvjetljava vaše četvrto polje, iznoseći na površinu dugo potiskivane probleme ili potrebu za donošenjem konačnih odluka vezanih uz mjesto stanovanja ili obiteljske odnose.

Možda ćete rješavati stare obiteljske nesuglasice ili donijeti odluku o selidbi ili renovaciji. Kao i ovnovi, osjetit ćete snažnu napetost između karijere i privatnog života. Dok vas posao vuče na jednu stranu, srce i obveze prema obitelji vuku na drugu.

Ovaj period traži od vas da pronađete unutarnji mir i stabilnost, te da izgradite temelje koji će vas uistinu podržavati u budućnosti.