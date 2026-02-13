Saturn ulazi u vatrenog Ovna, ova četiri znaka su na udaru: Stiže im baš prava katastrofa

Nakon gotovo tri desetljeća, jedan od najvažnijih astroloških događaja je pred nama. Saturn, planet discipline, odgovornosti i karmičkih lekcija, 25. svibnja 2025. godine ulazi u vatreni znak Ovna, označavajući početak potpuno novog ciklusa.

Iako će se nakratko vratiti u Ribe u rujnu iste godine, njegov konačni ulazak u Ovna u veljači 2026. godine, gdje će boraviti sve do travnja 2028., donosi globalni reset i poziv na izgradnju budućnosti na novim temeljima.

Ovaj tranzit neće proći nezapaženo, no četiri horoskopska znaka osjetit će ga intenzivnije od ostalih.

Novi karmički ciklus: Sudar vatre i discipline

Saturnov ulazak u Ovna astrološki je vrlo specifičan. Dok je Saturn planet strukture, strpljenja i dugoročnog planiranja, Ovan je znak sirove energije, inicijative, brzine i nestrpljivosti.

Ovaj spoj stvara tenziju između želje za trenutačnom akcijom i potrebe za metodičnim pristupom. Astrolozi ističu da je Saturn u Ovnu u svom "padu", što znači da njegova energija nije u potpunosti izražena.

Posljedica toga mogu biti dublje i izazovnije lekcije, s potencijalnim zastojima koji nas tjeraju da preispitamo svoje metode i ciljeve.

Ovaj tranzit nije samo puko usporavanje; on redefinira što znači istinski napredak. Umjesto da ukroti ovnovu energiju, Saturn joj daje izdržljivost i strategiju.

Povijesno gledano, razdoblja Saturna u Ovnu podudarala su se s porastom poduzetništva i novih, hrabrih inicijativa koje zahtijevaju ne samo početni entuzijazam, već i dugoročnu posvećenost.

Vrhunac ovog ciklusa dogodit će se 20. veljače 2026., kada će se Saturn spojiti s Neptunom na samom početku Ovna, na takozvanom nultom stupnju Zodijaka.

Ova rijetka konjunkcija simbolizira potpuno novi početak, rađanje nove vizije (Neptun) koja će se materijalizirati kroz nove strukture i pravila (Saturn).

Foto: Chatgpt

Znakovi na udaru promjena

Iako će svi osjetiti promjenu paradigme, najintenzivnije lekcije i transformacije doživjet će kardinalni znakovi: Ovan, Rak, Vaga i Jarac.

Budući da Saturn tranzitira kroz Ovna, jednog od njih, on stvara izazovne aspekte prema ostalima, stavljajući pritisak na ključna područja njihovih života i tjerajući ih na duboko preispitivanje i restrukturiranje.

Ovan: Vrijeme je za odrastanje i preuzimanje odgovornosti

S tranzitom Saturna kroz vaš znak, ulazite u jedno od najvažnijih razdoblja života. Ovo je vrijeme sazrijevanja i preuzimanja pune odgovornosti za vlastiti identitet, odluke i put.

Mogli biste osjetiti pritisak sa svih strana, a ispod vaše uobičajeno samouvjerene vanjštine mogle bi isplivati duboke nesigurnosti. Saturn vas ne želi slomiti, već vas potaknuti da izgradite autentično samopouzdanje temeljeno na iskustvu, a ne na impulsu.

Od vas se traži da usporite, promislite prije djelovanja i postavite čvrste temelje za budućnost. Iako će vam se činiti da vas okolina ne razumije, ustrajnost će vam donijeti nagradu u vidu istinske individualnosti i snage.

Rak: Testovi na polju karijere i javnog života

Za vas, Saturn u Ovnu donosi izazove na polju karijere, statusa i javne reputacije. Osjećat ćete snažan pritisak da postignete važne profesionalne ciljeve, no uspjeh neće doći preko noći.

Ovaj tranzit testirat će vašu ambiciju, strpljenje i spremnost na naporan rad. Mogući su izazovi s autoritetima ili osjećaj da vas se ne cijeni dovoljno, no to je samo poticaj da se dublje posvetite svojim vještinama i izgradite karijeru na čvrstim temeljima.

Ovo nije vrijeme za odustajanje, već za dokazivanje svoje vrijednosti kroz disciplinu i ustrajnost. Nagrade koje sada zaslužite bit će dugotrajne i značajne. Više o ovakvim tranzitima možete pročitati na stranici Astro Butterfly.

Foto: Chatgpt

Vaga: Odnosi na prekretnici

Saturnov tranzit izravno se suprotstavlja vašem znaku, stavljajući fokus na partnerstva, brak i sve važne odnose jedan na jedan. Pred vama je razdoblje preispitivanja postojećih veza. Odnosi koji nemaju čvrste temelje mogli bi doći svome kraju, dok će oni stabilni postati još jači kroz zajedničko nošenje s odgovornostima.

Saturn od vas traži da postavite jasne granice, redefinirate obveze i naučite kako biti neovisni unutar partnerstva. Osjećaj krivnje zbog posvećivanja vremenu sebi mogao bi biti prisutan, no ključno je pronaći ravnotežu između vlastitih potreba i potreba partnera. Ovo je prilika da izgradite zrelije i ravnopravnije odnose.

Jarac: Preuređenje temelja, doma i obitelji

Iako je Saturn vaš vladar, njegov izazovni položaj u Ovnu donosi pritisak na vaš privatni život, dom i obitelj. Vrijeme je da budete iskreni prema sebi o obiteljskoj dinamici i načinu života koji vodite.

Možda ćete shvatiti da vam nedostaju granice u privatnom svijetu, što može dovesti do napetosti ili frustracija. Ovaj tranzit potiče vas da preuredite svoje temelje, bilo da se radi o doslovnom preseljenju, renovaciji ili postavljanju novih pravila unutar doma.

Iako bi početak mogao biti neugodan, Saturn vam pomaže da stvorite okruženje koje vam pruža istinsku sigurnost i stabilnost za budućnost.