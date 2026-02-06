Ovo su četiri najljubomornija znaka: Jedni su tihi posesivci, drugi kraljevi drame

Kako se bliži Valentinovo, dan posvećen ljubavi, mnogi osjećaji izlaze na površinu, a među njima i ljubomora - moćan koktel straha, ljutnje i nesigurnosti koji može uzdrmati i najstabilnije odnose. Iako je riječ o univerzalnoj emociji, astrologija nudi uvide u to zašto su neki ljudi skloniji njezinim kandžama od drugih.

Osobine utkane u naš horoskopski znak, pod utjecajem vladajućih planeta i elemenata, oblikuju način na koji volimo, ali i način na koji se bojimo gubitka.

Dok neki znakovi cijene slobodu iznad svega i rijetko podliježu posesivnosti, četiri znaka zodijaka ističu se po intenzitetu s kojim doživljavaju ljubomoru.

Njihove reakcije sežu od tihe patnje i pasivne agresije do dramatičnih ispada i detektivskih istraga. U nastavku otkrivamo tko su najljubomorniji znakovi i što se krije iza njihovih snažnih emocija.

Škorpion: Intenzitet koji ne prašta

Gotovo da ne postoji astrološka analiza koja škorpiona ne stavlja na tron najljubomornijih znakova, i to s dobrim razlogom. Vladan misterioznim Plutonom i strastvenim Marsom, ovaj vodeni znak doživljava emocije na razini kojoj rijetki mogu parirati. Za Škorpiona ljubav nije igra, već potpuna predaja duše i tijela.

Kada se posvete, očekuju apsolutnu odanost, a njihova intuicija pretvara se u nepogrešivi detektor laži koji primjećuje i najsuptilnije promjene u partnerovom ponašanju.

Njihova ljubomora ne proizlazi iz nedostatka samopouzdanja, već iz dubokog, gotovo paralizirajućeg straha od izdaje. Pomisao da bi netko mogao izigrati njihovo povjerenje za njih je ravna emocionalnoj apokalipsi.

Za razliku od drugih znakova, škorpion neće odmah reagirati. Sumnju će skrivati ispod mirne površine, prikupljajući dokaze i promatrajući dok se njihove sumnje ne potvrde.

No, jednom kada je granica prijeđena, njihova reakcija je eksplozivna i često konačna, jer Škorpion teško prašta i nikada ne zaboravlja.

Foto: Chatgpt

Rak: Emocionalna plima nesigurnosti

Na drugom mjestu nalazi se još jedan vodeni znak, osjetljivi rak, čijom ljubomorom upravlja strah od napuštanja. Kao znak kojim vlada Mjesec, simbol emocija i doma, Rak u partneru traži sigurno utočište i zaštitu.

Njihova najveća potreba je osjećaj emocionalne sigurnosti, a svaka prijetnja tom "gnijezdu" aktivira obrambeni mehanizam u obliku ljubomore. Postaju sumnjičavi ako osjete da partner posvećuje više pažnje prijateljima, hobijima ili poslu nego njima.

Za razliku od škorpiona, rakova ljubomora rijetko je otvoreno agresivna. Oni svoju povrijeđenost pokazuju kroz promjene raspoloženja, povlačenje u svoj oklop i pasivnu agresiju. Postat će tihi, distancirani i tužni, nadajući se da će partner sam shvatiti što je pošlo po zlu.

Iako neki astrolozi ističu da dobro skrivaju ljubomoru, njihova emocionalna promjena je toliko očita da ju je nemoguće ignorirati. Njihova ljubomora zapravo je vapaj za pažnjom i potvrdom da su i dalje voljeni i sigurni.

Lav: Kad je povrijeđen kraljevski ego

Dok vodeni znakovi strahuju od emocionalne izdaje, vatreni lav boji se gubitka statusa i divljenja. Vladar zodijačke pozornice, Lav, kojim upravlja Sunce, mora biti centar partnerovog svemira.

Njihova ljubomora nije toliko ukorijenjena u nesigurnosti koliko u povrijeđenom ponosu. Oni cvjetaju kada im se dive i obasipaju ih pažnjom, pa svaka situacija u kojoj se osjećaju zanemareno ili uspoređeno s drugima pokreće njihov dramatični obrambeni mehanizam.

Ako osjete da se partner divi nekom drugom ili da im netko krade svjetla reflektora, Lav će reagirati glasno i teatralno. Neće se povući u tišini poput raka, već će zahtijevati objašnjenje i tražiti da im se vrati status "broj jedan". Iako izvana djeluju izrazito samouvjereno, lavovima je potrebna stalna potvrda njihove vrijednosti.

Njihova ljubomora je zapravo strah da više nisu najsjajnija zvijezda na nebu svog partnera.

Foto: Chatgpt

Bik: Posesivnost rođena iz potrebe za sigurnošću

Na četvrtom mjestu nalazi se zemljani bik, čija je ljubomora tiha, tvrdoglava i duboko posesivna. Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi i vrijednosti, bikovi cijene stabilnost, udobnost i sigurnost iznad svega.

Partnera često doživljavaju kao vrijedan "posjed", dio svog sigurnog i uređenog svijeta koji ne žele dijeliti ni sa kim. Njihova ljubomora nije dramatična poput Lavove, već je teritorijalna i čvrsta.

Bikovi ne planu brzo, ali ako se njihovo povjerenje jednom poljulja, teško ga je vratiti. Sumnju u njima može probuditi svaka promjena u ustaljenoj rutini bez jasnog objašnjenja.

Ne toleriraju čak ni bezazleno koketiranje, jer sve što prijeti njihovoj stabilnosti doživljavaju kao ozbiljan napad. Njihova ljubomora može tinjati godinama, manifestirajući se kroz tvrdoglavost i pasivno-agresivno ponašanje.

U suštini, bik se ne boji toliko gubitka ljubavi koliko gubitka stabilnosti koju ta veza predstavlja.