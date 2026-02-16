Ove stvari nikako ne smijete raditi u godini vatrenog konja: Magnet su za teške katastrofe

Godina 2026. donosi nam vladavinu vatrenog konja, rijetku i iznimno moćnu kombinaciju koja se na nebu pojavljuje tek jednom u šezdeset godina. Počevši od 17. veljače 2026., ulazimo u razdoblje koje obećava intenzivan zamah, katalitičke promjene i nezaustavljivu energiju.

Međutim, ista ta sila koja pokreće naprijed može, ako se s njom ne postupa mudro, donijeti kaos, ishitrene odluke i sagorijevanje. Vatreni konj ne tolerira stagnaciju, ali isto tako ne nagrađuje brzinu bez smjera.

Stoga je ključno znati ne samo što činiti, već i što nikako ne smijete raditi kako biste ovu potentnu energiju iskoristili za transformaciju, a ne za destrukciju.

Obuzdajte impulzivnost i temperament

Najveća zamka godine vatrenog konja leži u njezinoj "dvostrukoj vatri" - element vatre same godine spojen s urođenom vatrenom prirodom Konja. Ova kombinacija pojačava emocije, ubrzava reakcije i stvara osjećaj da se sve mora dogoditi odmah. Najvažniji savjet stoga glasi: izbjegavajte donošenje odluka u afektu.

Bilo da se radi o davanju otkaza, prekidu veze ili ulasku u sukob, energija godine poticat će vas na djelovanje prije nego što stignete promisliti o posljedicama. Brzina bez jasnog cilja može dovesti do iscrpljenosti i pogrešnih poteza.

Kada osjetite nemir, nemojte ga potiskivati, već ga preusmjerite u svjesnu, promišljenu akciju. Jednako je važno ne ignorirati potrebu za odmorom.

Intenzivan tempo koji nameće vatreni konj nosi visok rizik od sagorijevanja, stoga je nužno ugraditi odmor u svoje planove kako biste održali zamah na duge staze.

Foto: Pixabay

Financijski oprez je ključan

Vatrena energija 2026. potiče nestrpljivost i mentalitet brzog bogaćenja, što visokorizična ulaganja čini posebno primamljivima, ali i opasnima. Ovo nije godina za financijske spekulacije, kockanje ili impulzivno trošenje potaknuto željom za trenutnim zadovoljstvom.

Jedan pogrešan korak mogao bi ugroziti ne samo dodatni prihod, već i vašu temeljnu financijsku stabilnost. Preporuka stručnjaka je uvođenje "razdoblja hlađenja" od najmanje sedamdeset dva sata za svaku veću financijsku odluku. To vrijeme iskoristite za savjetovanje s pouzdanim stručnjakom i objektivnu analizu.

U godini Vatrenog Konja, očuvanje kapitala superiornije je od spekulacije.

Feng shui zabrane: Ne uznemiravajte ključne sektore doma

Prema godišnjoj analizi letećih zvijezda, određeni sektori našeg doma postaju energetski osjetljivi i njihovo uznemiravanje može aktivirati negativne utjecaje. U 2026. godini dva su područja pod posebnim oprezom.

Jug: Pod dvostrukim udarom

Južni sektor je najproblematičniji dio doma u 2026. godini. U njemu se nalaze dvije vrlo ozbiljne negativne energije: zloglasna Zvijezda 5 Žuta, koja donosi nesreću, gubitke i prepreke, te Tai Sui, poznat kao Veliki Vojvoda Jupiter.

Zbog toga je apsolutno najvažnije pravilo ne uznemiravati jug. To znači: nema renovacija, bušenja, rušenja zidova, kopanja u vrtu niti bilo kakve druge glasne i invazivne aktivnosti u tom sektoru tijekom cijele godine. Održavajte ovo područje mirnim i tihim kako ne biste provocirali nesreću.

Sjever: Trostruka prijetnja

Sjeverni sektor je pod utjecajem takozvana Tri Ubojstva (San Sha) i Sui Poa (Lomitelja godine). Ove energije donose rizik od gubitka bogatstva, reputacije i zdravlja.

Baš kao i za jug, i ovdje vrijedi strogo pravilo izbjegavanja bilo kakvih građevinskih radova i buke. Također, izbjegavajte sjediti leđima okrenuti prema jugu, jer biste se time izravno suprotstavili energiji Tai Suija.

Foto: Pixabay

Posebna upozorenja za rođene u godini konja

Osobe rođene u znaku konja (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014.) ulaze u svoju Ben Ming Nian, odnosno "godinu sudbine".

Tradicionalno, ovo je razdoblje izazova i pojačane osjetljivosti na negativne utjecaje. Savjetuje im se da izbjegavaju drastične životne promjene poput selidbe ili vjenčanja bez pomnog planiranja.

Zanimljiv je i savjet vezan uz crvenu boju. Iako je običaj nositi crveno za zaštitu tijekom svoje godine, u 2026. to može biti kontraproduktivno.

Budući da je godina Vatrenog Konja već prepuna vatrene energije, previše crvene boje može stvoriti neravnotežu i dovesti do razdražljivosti i napetosti. Preporučuje se nošenje crvene boje u malim detaljima, poput narukvice ili donjeg rublja, dok bi za odjeću trebalo birati smirujuće tonove.