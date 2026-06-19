Ova rang lista prikazuje poredak od najboljih do najgorih znakova: Evo tko je zauzeo samo dno

Astrologija nudi fascinantan uvid u ljudske karaktere, a vječna debata o tome koji je horoskopski znak "najbolji" ili "najgori" nikada ne jenjava. Iako je svaka osoba jedinstvena mješavina vrlina i mana, astrološka tumačenja često ističu određene znakove kao poželjnije zbog njihovih dominantnih osobina.

Na temelju analize različitih astroloških gledišta, donosimo vam rang listu horoskopskih znakova, poredanih od onih koji se najčešće smatraju najskladnijima do onih s najizazovnijim karakteristikama.

1. Vaga

Na samom vrhu ljestvice često se nalazi vaga. Pripadnici ovog znaka poznati su po svojoj smirenoj i društvenoj prirodi. Vladarica Vage je Venera, planet ljubavi i ljepote, što im daje urođeni šarm i osjećaj za sklad.

Cijenjeni su jer izbjegavaju sukobe i teže ravnoteži u svim odnosima. Ipak, kada se osjete nesigurno, mogu pokazati i svoju mračniju, povučenu stranu. U vezama su predani partneri koji teže harmoniji.

2. Vodenjak

Odmah iza vage nalazi se vodenjak, znak poznat po svojoj inovativnosti i vizionarskom duhu. Vodenjaci su veliki individualci koji cijene autentičnost, kako svoju tako i tuđu.

Pozitivni su, dobri slušatelji i ne vole dominirati. Iako su iznimno inteligentni i uvijek razmišljaju nekoliko koraka unaprijed, njihova neovisnost i povremena emocionalna suzdržanost drugima mogu djelovati kao hladnoća ili nepouzdanost.

3. Djevica

Djevice su cijenjene zbog svoje inteligencije, analitičnosti i pouzdanosti. Kao zemljani znak kojim vlada Merkur, djevice teže savršenstvu i organizaciji u svemu što rade.

Pokazuju veliko poštovanje prema drugima i imaju sposobnost suosjećanja, što ih čini obzirnim prijateljima. Međutim, njihova sklonost detaljima i visoki standardi mogu ih učiniti pretjerano kritičnima, a ponekad ih drugi doživljavaju kao naporne ili sklone kontroli.

Foto: ChatGPT

4. Strijelac

Poznati po svom nesalomljivom optimizmu i ljubavi prema slobodi, strijelci su vječni avanturisti zodijaka. Uglavnom su otvorenog uma, znatiželjni i nisu zlopamtila. Njihova energija čini ih životom svake zabave.

Ipak, upravo ih ta potreba za slobodom može učiniti nesklonima dugoročnom vezivanju, a kada postanu nervozni, skloni su bez zadrške reći sve što misle, što može povrijediti druge.

5. Ribe

Ribe su najosjetljiviji i najintuitivniji znak zodijaka. Pune su empatije, kreativne i uvijek spremne pomoći, što ih čini nesebičnim prijateljima.

Njima vlada Neptun, planet snova i iluzija, zbog čega ponekad teško razaznaju granicu između stvarnosti i mašte. Zbog toga mogu obećati više nego što mogu ispuniti, a njihova sklonost ekstremnim osjećajima može djelovati zbunjujuće.

6. Ovan

Prvi znak zodijaka, ovan, puca od energije i odlučnosti. Hrabri su, strastveni i rođeni vođe koji se ne boje preuzeti inicijativu. Njihov vladar je Mars, planet rata, što objašnjava njihovu ponekad intenzivnu i naglu narav.

Iako imaju dobre namjere, njihova nepromišljenost, tvrdoglavost i sklonost izravnom izražavanju istine bez filtera mogu stvoriti probleme u odnosima.

7. Bik

Bik je simbol stabilnosti, odanosti i upornosti. Kao zemljani znak, cijeni sigurnost i na njega se uvijek možete osloniti, pogotovo u teškim vremenima.

Strpljivi su i odlični s financijama. Njihova najveća mana je legendarna tvrdoglavost. Bikovi rijetko priznaju da su pogriješili i čvrsto se drže svojih uvjerenja, a njihovi nerealno visoki standardi mogu biti iscrpljujući za okolinu.

8. Lav

Karizmatični i strastveni, lavovi su rođeni da budu u centru pažnje. Njima vlada Sunce, zbog čega zrače samopouzdanjem i toplinom. Mogu biti izuzetno darežljivi, odani i inspirativni.

Međutim, njihova potreba za divljenjem može prijeći u aroganciju. Ne podnose kritiku i mišljenja drugačija od svojih, a ako im se povrijedi ponos, postaju opasni protivnici.

9. Blizanci

Blizanci slove za najkomunikativniji i najduhovitiji znak. Znatiželjni su, prilagodljivi i puni ideja. Ipak, upravo zbog svoje dvojne prirode često imaju lošu reputaciju.

Sklonost brzom mijenjanju mišljenja i interesa drugima može djelovati kao površnost, nestalnost, pa čak i dvoličnost. Kada stvari ne idu po njihovom planu, postaju nervozni i teški za suradnju.

Foto: ChatGPT

10. Rak

Rakovi su duboko osjećajni, brižni i odani, a obitelj im je uvijek na prvom mjestu. Zbog svoje intuicije smatraju se odličnim prijateljima i sugovornicima.

No, njihova preosjetljivost može biti nepodnošljiva. Ako osjete da su povrijeđeni, postaju skloni manipulaciji, pasivnoj agresiji, pa čak i osveti. Njihova promjenjiva raspoloženja teško je pratiti.

11. Škorpion

Škorpioni su najintenzivniji i najtajanstveniji znak zodijaka. Njihova odanost je bezgranična; ako vas vole, štitit će vas do smrti. Ipak, slove za jedan od najomraženijih znakova jer teško opraštaju i nikada ne zaboravljaju nepravdu.

Njihova osveta je hladna i proračunata. Skloni su ljubomori, posesivnosti i potrebi da kontroliraju svaki aspekt odnosa.

12. Jarac

Na dnu ljestvice često se nalazi jarac. Iako su ambiciozni, disciplinirani i strpljivi, njihova hladna, rezervirana i proračunata narav mnogima je odbojna.

Često djeluju pesimistično i mrzovoljno. Pod vladavinom Saturna, planeta karme i odgovornosti, jarčevi su iznimno ozbiljni i mogu djelovati emocionalno nedostupno. Njihov ponos je golem, a u stanju su izreći brutalnu uvredu i zatim sebe prikazati kao žrtvu.