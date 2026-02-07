Ova četiri horoskopska znaka slove kao najgori supruzi: Brak s njima je prava noćna mora

Dok se 8. veljače obilježava Svjetski dan braka, dan posvećen slavljenju zajedništva, ljubavi i predanosti, astrologija nas podsjeća da put do bračne sreće nije uvijek posut ružama. Iako je svaka veza jedinstvena priča, zvijezde tvrde da karakterne crte određenih horoskopskih znakova mogu suživot učiniti znatno izazovnijim.

Brak je institucija koja zahtijeva kompromis, strpljenje i razumijevanje, a upravo te vrline nekim znakovima teže padaju nego drugima.

Astrolozi i zaljubljenici u horoskop godinama analiziraju kako se pojedini znakovi ponašaju u dugoročnim vezama. Dok se neki ističu kao idealni partneri, spremni na sve za obitelj i dom, drugi svoju neovisnost i potrebe stavljaju na prvo mjesto, što može dovesti do nesuglasica i turbulencija.

Na temelju brojnih analiza, četiri se horoskopska znaka redovito pojavljuju na listama onih s kojima je bračni život pravi izazov. Donosimo vam pregled četiri "najgore" supruge zodijaka i objašnjenja zašto nose tu nimalo laskavu titulu.

Škorpion: Kraljica strasti i kontrole

Žena škorpion voli intenzivno, duboko i bez zadrške. Njena strast je legendarna, a odanost partneru kojem se potpuno preda gotovo je neusporediva. Međutim, ta ista strast ima i svoju tamnu stranu.

Njena ljubav funkcionira po principu "sve ili ništa", a ako osjeti da partnerova predanost blijedi ili da nije u potpunosti posvećen, pretvara se u opasnog protivnika.

Glavni problem u braku sa škorpionkom jest njena potreba za kontrolom, koja često proizlazi iz dubokog straha od izdaje. Sklona je ljubomori i posesivnosti, a njena intuicija, iako često točna, ponekad je navodi na paranoju.

Teško oprašta i nikada ne zaboravlja, a povrijeđena može postati osvetoljubiva i sklona suptilnim emocionalnim manipulacijama kako bi zadržala moć u vezi.

Život s njom je uzbudljiv, ali i iscrpljujuć, jer zahtijeva partnera koji je dovoljno snažan da izdrži njene intenzivne emocije, a istovremeno joj pruži apsolutnu sigurnost.

Foto: Shutterstock

Blizanci: Šarmantna, ali neuhvatljiva

Na prvi pogled, supruga blizanac djeluje kao ostvarenje snova. Inteligentna je, duhovita, društvena i vječni izvor zabave. S njom nikada nije dosadno, a njena sposobnost komunikacije može riješiti mnoge probleme. Ipak, upravo je njena promjenjiva priroda ono što je čini jednom od najzahtjevnijih partnerica za brak.

Poznata po svojoj dvojnoj prirodi, ona u jednom trenutku može biti najnježnija i najpažljivija supruga, da bi se već u sljedećem pretvorila u hladnu, kritičnu i potpuno nezainteresiranu osobu.

Partner nikada nije siguran na čemu je, što unosi stalnu nesigurnost u odnos. Njena potreba za mentalnom stimulacijom i novim iskustvima čini je nemirnom, a miran i stabilan obiteljski život često joj postaje monoton.

Sklona je bezazlenom, ali i ozbiljnijem flertu, jer joj je pažnja drugih potrebna kao zrak. Održati njen fokus na duge staze pravi je izazov, jer čim osjeti dosadu, njen pogled počinje lutati prema novim horizontima.

Strijelac: Vječna avanturistica koja bježi od obveza

Sloboda je za ženu strijelca svetinja. Ona je optimist, avanturist i vječni istraživač. Život s njom je poput uzbudljivog putovanja, ispunjen smijehom, novim iskustvima i spontanošću.

Problem nastaje kada to putovanje treba usidriti u mirnu luku braka. Žene strijelci često brak doživljavaju kao kavez koji sputava njihov duh i ograničava im dragocjenu neovisnost.

Čak i kada izgovore sudbonosno "da", često se nastavljaju ponašati kao da su slobodne. Njihov najveći strah je rutina i osjećaj da nešto propuštaju. Ako osjete da ih partner ili obiteljske obveze "guše", postaju nervozne i sklone bijegu.

Dodatan izazov je njihova brutalna iskrenost. One ne biraju riječi kada kritiziraju, vjerujući da samo govore istinu, ne mareći pritom kako će to utjecati na partnerove osjećaje.

Zahtijevaju partnera koji će u potpunosti poštovati njihovu potrebu za prostorom i pratiti ih u njihovim avanturama, što je za mnoge dugoročno neodrživo.

Foto: Shutterstock

Vodenjak: Neovisna vizionarka s emocionalnom distancom

Supruga vodenjak je inteligentna, originalna i uvijek ispred svog vremena. Ona je humanitarka, vizionarka i sjajna prijateljica. U braku, međutim, njena najveća vrlina, neovisnost, postaje i njen najveći izazov. Ona ne podnosi tradicionalne uloge i očekivanja, a brak često doživljava kao instituciju koja ograničava njenu individualnost.

Poput strijelca, cijeni slobodu, ali njen problem nije strah od obveza, već emocionalna distanca. Teško joj je izraziti duboke osjećaje na konvencionalan način. Ljubav pokazuje kroz intelektualnu povezanost i zajedničke ideale, ali rijetko kroz toplinu i svakodnevnu nježnost.

Ako osjeti da je zapela u kolotečini, postaje hladna, povučena i nepredvidljiva. Njenom partneru često se čini kao da živi s cimerom, a ne sa životnom partnericom, ostavljajući ga s osjećajem emocionalne zanemarenosti.