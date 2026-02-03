Kraj Uranove retrogradnosti uzdrmat će ove znakove: Slijede im karijerni padovi i prekidi veza

Nakon pet mjeseci duboke introspekcije i unutarnjih preispitivanja, astrološki svijet se priprema za jedan od najvažnijih događaja početkom 2026. godine.

Uran, planet revolucije, iznenadnih promjena i oslobođenja, završava svoj retrogradni hod i kreće direktno 4. veljače. Ovaj kozmički pomak, koji se događa u tvrdoglavom i stabilnom znaku Bika, označava kraj razdoblja stagnacije i početak razdoblja ubrzanog djelovanja.

Od rujna 2025. godine, dok se Uran kretao unatrag, njegova energija bila je usmjerena prema unutra. Mnogi su osjetili potrebu preispitati svoje temeljne vrijednosti, financijsku sigurnost i ono što im uistinu pruža stabilnost.

Sada, kada se "veliki Buntovnik" Zodijaka budi, unutarnje spoznaje pretvaraju se u vanjske akcije. Spremite se za neočekivane proboje, hrabre odluke i osjećaj da je vrijeme za radikalnu promjenu napokon stiglo.

Iako će ovaj val promjena zahvatiti sve nas, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru ove transformacije.

Što znači buđenje Urana u Biku?

Uran je u astrologiji poznat kao planet koji ruši stare strukture kako bi napravio mjesta za nove, inovativnije paradigme. Njegov tranzit kroz znak bika, koji je započeo još 2018. godine, bio je sedmogodišnje putovanje koje je iz temelja prodrmalo naš odnos prema novcu, materijalnom svijetu, prirodi i osobnoj vrijednosti.

Izazvao nas je da preispitamo što zaista znači biti siguran i stabilan u svijetu koji se neprestano mijenja. Retrogradna faza bila je prilika da shvatimo koji nas obrasci, strahovi i zastarjele navike drže zaglavljenima. Sada, kretanjem prema naprijed, Uran donosi energiju za djelovanje.

Ovo je posljednji poziv za implementaciju promjena na kojima smo radili proteklih godina, budući da Uran u travnju 2026. konačno napušta znak bika i prelazi u Blizance, gdje će ostati idućih sedam godina.

Projekti koji su bili na čekanju dobit će iznenadni vjetar u leđa, a odluke koje smo odgađali sada će se činiti neizbježnima. Vrijeme je za akciju, a ne za daljnje planiranje.

Znakovi na prvoj liniji promjena

Najveći utjecaj osjetit će određeni horoskopski znakovi, jer Uranov direktni hod aktivira ključna područja njihovih života. Za njih ovo nije samo manji pomak, već potencijalna životna prekretnica.

Bik: Revolucija vlastitog identiteta

Nitko neće osjetiti ovaj tranzit snažnije od bikova. S Uranom koji se budi u njihovom vlastitom znaku, ovo je vrhunac osobne transformacije koja traje već godinama. Razdoblje zbunjenosti i unutarnjeg nemira napokon završava. Osjetit ćete snažan, gotovo nezaustavljiv poriv da odbacite staru kožu i pokažete svijetu svoju novu, autentičniju verziju.

Promjene se mogu manifestirati na različite načine, od drastične promjene izgleda i stila do redefiniranja životnog puta i onoga za što se zalažete. Više se ne ispričavate za promjene kroz koje ste prošli; sada ih ponosno živite. Očekujte trenutke prosvjetljenja u kojima ćete reći: "Dosta je bilo života po tuđim pravilima".

Lav: Neočekivani potres u karijeri

Za lavove, epicentar promjena nalazi se u njihovoj kući karijere, ugleda i javnog statusa. Ako ste se osjećali blokirano ili nezadovoljno na profesionalnom planu, pripremite se za iznenadne preokrete.

Mogu se pojaviti neočekivane poslovne ponude, prilike za napredovanje ili ćete jednostavno smoći hrabrosti napustiti posao koji vam crpi dušu, bez obzira na njegovu sigurnost ili prestiž.

Uran vas potiče da žudnju za pljeskom i priznanjem zamijenite istinskom potrebom za slobodom i svrhom. Vaša definicija uspjeha se mijenja. Više nije važno što izgleda impresivno drugima, već ono što vas istinski ispunjava.

Škorpion: Preokreti u partnerstvima i odnosima

Uran se nalazi točno nasuprot vašeg znaka, stavljajući u fokus vaše odnose, kako romantične tako i poslovne. Pripremite se na nagle promjene u dinamici postojećih veza. Odnosi koji su vas gušili ili ograničavali mogli bi se iznenada prekinuti, oslobađajući vas za nešto novo.

S druge strane, u vaš život mogu ući nove, uzbudljive osobe koje su potpuno drugačije od vašeg uobičajenog tipa. Astrološki utjecaji sugeriraju da se vaši odnosi usklađuju s budućom verzijom vas samih, čak i ako taj proces trenutno izgleda kaotično. Ključ je u fleksibilnosti.

Što se više budete držali starih obrazaca, to će promjene biti turbulentnije.

Vodenjak: Novi temelji doma i obitelji

Kao vaš vladajući planet, Uranov ples po nebu uvijek ima dubok utjecaj na vas. Ovaj put, njegova energija drma temelje vašeg doma, obitelji i osjećaja privatne sigurnosti. Moguće su iznenadne selidbe, renovacije ili promjene unutar obiteljske strukture. Možda ćete shvatiti da životni prostor ili grad u kojem živite više ne odgovara onome tko ste postali.

Ovo je vrijeme dubokih unutarnjih promjena koje će se odraziti na vaš vanjski svijet. Ne gubite tlo pod nogama, već gradite nove, čvršće temelje koji podržavaju vašu autentičnost, a ne očekivanja okoline.