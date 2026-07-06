Ova četiri horoskopska znaka se najbolje ljube: Jedan se posebno ističe kao pravi majstor

Širom svijeta 6. srpnja obilježava se Međunarodni dan ljubljenja, dan posvećen jednoj od najintimnijih i najljepših gesti ljudske povezanosti.

Premda su znanstvenici godinama tvrdili da je praksa nastala prije 3500 godina u jugoistočnoj Aziji, nedavni dokazi s glinenih pločica ispisanih klinastim pismom iz drevne Mezopotamije sugeriraju da su se usne spajale još prije 4500 godina.

No, bez obzira na porijeklo, poljubac je univerzalan jezik koji nadilazi kulture i vrijeme. U tom duhu, dok slavimo ovu jednostavnu radost, zavirili smo u zvijezde kako bismo otkrili koji horoskopski znakovi posjeduju urođeni dar za pretvaranje poljupca u nezaboravno, gotovo kozmičko iskustvo.

Umijeće zapisano u zvijezdama

Astrologija nudi zabavan uvid u naše osobnosti, a time i u stilove kojima izražavamo naklonost. Svaki znak, pod utjecajem svog elementa i vladajućeg planeta, ima jedinstven pristup ljubljenju.

Vatreni znakovi su strastveni i impulzivni, zemljani senzualni i temeljiti, zračni zaigrani i znatiželjni, a vodeni duboko emotivni i intuitivni. Iako svaki znak ima svoje čari, četiri se ipak izdvajaju kao pravi virtuozi.

Škorpion: Intenzitet koji ostavlja bez daha

Poznati po svojoj magnetskoj privlačnosti i dubokoj strasti, škorpioni se često smatraju najboljim ljubavnicima Zodijaka, a njihovi poljupci potvrđuju tu reputaciju.

Poljubac sa škorpionom nikada nije površan; to je duboko, prožimajuće i transformativno iskustvo. Njihova vladavina Plutona i Marsa daje im intenzitet koji ostavlja trag na duši.

Ne boje se preuzeti inicijativu, a njihovi su poljupci ispunjeni snažnim emocijama koje mogu varirati od nježne posesivnosti do sirove, neobuzdane strasti. Kada vas škorpion poljubi, osjećate se kao da ste jedina osoba na svijetu, a taj trenutak traje vječno.

Foto: ChatGPT

Bik: Polagano i senzualno uživanje

Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi, ljepote i užitka, bikovi su majstori senzualnosti. Njihov pristup ljubljenju je spor, promišljen i nevjerojatno ugodan.

Bik ne žuri; on uživa u svakom trenutku, gradeći napetost polako i sigurno. Njihovi poljupci su topli, duboki i izražavaju osjećaj sigurnosti i predanosti.

Cijene dodir, miris i cjelokupni ambijent, pretvarajući svaki poljubac u cjelovito osjetilno iskustvo. S bikom ćete otkriti kako poljubac može biti utješan poput najtoplijeg zagrljaja i istovremeno zavodljiv poput najfinije poslastice.

Lav: Dramatična izvedba vrijedna Oscara

Lavovi vole biti u centru pažnje i najbolji u svemu što rade, pa tako i u ljubljenju. Njihovi poljupci su poput scene iz romantičnog filma: dramatični, strastveni i puni samopouzdanja.

Vladar Sunce daje im toplinu i velikodušnost, zbog čega se njihov partner osjeća obožavano i posebno. Lav ljubi s namjerom da zadivi, često koristeći razigrane ugrize i nježno grickanje.

Iako se njihov poljubac ponekad može činiti kao uvježbana izvedba, on je uvijek iskren i dolazi iz srca. S lavom je svaki poljubac velika gesta koja slavi ljubav i život.

Foto: ChatGPT

Rak: Emotivna povezanost i nježnost

Kao najemotivniji znak Zodijaka, rakovi ljube s dubokom nježnošću i intuicijom. Njihovi poljupci su odraz njihovih osjećaja - topli, brižni i puni ljubavi. Poljubac raka pruža osjećaj sigurnosti i doma, to je gesta koja govori "siguran si sa mnom".

Oni se u potpunosti predaju trenutku, a njihova sklonost brizi o drugima očituje se i u načinu na koji ljube, pazeći da udovolje partneru. Iako ponekad znaju biti sramežljivi, jednom kada se opuste, njihovi su poljupci izuzetno strastveni i stvaraju neraskidivu emocionalnu vezu.

Apsolutni pobjednik: Poljubac koji nadilazi stvarnost

Iako su navedena četiri znaka iznimni, astrolozi se slažu da jedan znak posjeduje moć poljupca koji se graniči s duhovnim iskustvom. To su ribe. Kao posljednji znak Zodijaka, ribe u sebi sadrže mudrost svih prethodnih znakova. Njihovi su poljupci čista transcendencija.

Kada vas poljubi riba, vrijeme staje, a vi postajete svjesni božanskog zajedništva koje može postojati između dva bića.