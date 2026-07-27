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UZNEMIRUJUĆA SNIMKA /

Uhićen muškarac koji je prijetio smrću Vučiću. Mahao je nožem: 'Skinut ću ti glavu'

Uhićen muškarac koji je prijetio smrću Vučiću. Mahao je nožem: 'Skinut ću ti glavu'
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Foto: MUP Republike Srbije/Društvene mreže, screenshot

U pritvoru će biti zadržan 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu

27.7.2026.
8:08
Dunja Stanković
MUP Republike Srbije/Društvene mreže, screenshot
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Muškarac iz Kragujevca uhićen je u nedjelju zbog sumnje da je na društvenim mrežama prijetio smrću srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, potvrdilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova. 

Sumnja se da je 55-godišnji S.S. na Facebooku objavio video u kojem, mašući nožem, izravno prijeti smrću Vučiću te glavnom uredniku jednog srbijanskog medija. 

"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Tehničke uprave, Službe za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, u suradnji s Posebnim odjelom za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu i policijskim službenicima Policijske uprave u Kragujevcu, uhitili su S.S. (1971.) iz okolice Kragujevca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti", izvijestio je MUP. 

MUP je objavio fotografiju noža kojim je uhićeni mahao u spornom videu. Srbijanski mediji su objavili snimku, koju nećemo prenositi zbog uznemirujućeg sadržaja. 

Uhićen muškarac koji je prijetio smrću Vučiću. Mahao je nožem: 'Skinut ću ti glavu'
Foto: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije

"Ubit ću te, prijetim ti otvoreno da ću ti skinuti glavu", između ostaloga je zaprijetio. Zatim je izvadio nož. 

U pritvoru će biti zadržan 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu. 

Aleksandar VučićPrijetnjeUhićenjeMupSnimka
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