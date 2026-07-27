Uhićen muškarac koji je prijetio smrću Vučiću. Mahao je nožem: 'Skinut ću ti glavu'
U pritvoru će biti zadržan 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu
Muškarac iz Kragujevca uhićen je u nedjelju zbog sumnje da je na društvenim mrežama prijetio smrću srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, potvrdilo je tamošnje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Sumnja se da je 55-godišnji S.S. na Facebooku objavio video u kojem, mašući nožem, izravno prijeti smrću Vučiću te glavnom uredniku jednog srbijanskog medija.
"Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Tehničke uprave, Službe za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, u suradnji s Posebnim odjelom za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu i policijskim službenicima Policijske uprave u Kragujevcu, uhitili su S.S. (1971.) iz okolice Kragujevca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti", izvijestio je MUP.
MUP je objavio fotografiju noža kojim je uhićeni mahao u spornom videu. Srbijanski mediji su objavili snimku, koju nećemo prenositi zbog uznemirujućeg sadržaja.
"Ubit ću te, prijetim ti otvoreno da ću ti skinuti glavu", između ostaloga je zaprijetio. Zatim je izvadio nož.
U pritvoru će biti zadržan 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu.