Strava u Slavoniji: Vozio motor samo na stražnjem kotaču pa teško stradao

OPASAN PLAN /
Bugarin uhićen u Zagrebu, policija objavila što je napravio: 'Čula sam ženski plač'
Protiv njega slijedi i prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Motociklist (34) zadobio je teške tjelesne ozljede nakon što je u nedjelju u mjestu Badljevina kod Pakraca pao s kolnika dok je motor vozio samo na stražnjem kotaču.
Požeško-slavonska policija izvijestila je da je do nesreće došlo oko 18.30 sati u Ulici kralja Zvonimira.
Muškarac je dolaskom na ravni dio kolnika vozio na zadnjem kotaču, nakon čega je izgubio nadzor nad motociklom, sletio s kolnika i pao.
Protiv njega slijedi i prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.