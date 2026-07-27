Strava u Slavoniji: Vozio motor samo na stražnjem kotaču pa teško stradao

Motociklist (34) zadobio je teške tjelesne ozljede nakon što je u nedjelju u mjestu Badljevina kod Pakraca pao s kolnika dok je motor vozio samo na stražnjem kotaču.

Požeško-slavonska policija izvijestila je da je do nesreće došlo oko 18.30 sati u Ulici kralja Zvonimira.

Slijedi i prekršajni nalog

Muškarac je dolaskom na ravni dio kolnika vozio na zadnjem kotaču, nakon čega je izgubio nadzor nad motociklom, sletio s kolnika i pao.

Protiv njega slijedi i prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.