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SLETIO S KOLNIKA /

Strava u Slavoniji: Vozio motor samo na stražnjem kotaču pa teško stradao

Strava u Slavoniji: Vozio motor samo na stražnjem kotaču pa teško stradao
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Foto: ilustracija: Janusz Gniadek/Alamy/Profimedia

Protiv njega slijedi i prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama

27.7.2026.
8:50
Erik Sečić
ilustracija: Janusz Gniadek/Alamy/Profimedia
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Motociklist (34) zadobio je teške tjelesne ozljede nakon što je u nedjelju u mjestu Badljevina kod Pakraca pao s kolnika dok je motor vozio samo na stražnjem kotaču.

Požeško-slavonska policija izvijestila je da je do nesreće došlo oko 18.30 sati u Ulici kralja Zvonimira. 

Slijedi i prekršajni nalog 

Muškarac je dolaskom na ravni dio kolnika vozio na zadnjem kotaču, nakon čega je izgubio nadzor nad motociklom, sletio s kolnika i pao. 

Protiv njega slijedi i prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

MotociklistStradaoKotacPakrac
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