BOLJI DANI / Dobre vijesti za umirovljenike: Stiže trinaesta mirovina, evo kad kreće isplata

Vlada obećava bolje dane za umirovljenike. Ministar Marin Piletić predstavio je novi Zakon o mirovinskom osiguranju, koji bi trebao donijeti veće mirovine za milijun i 230 tisuća građana. Prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 642 eura, a cilj Vlade je da do 2028. godine bude 800. Promijenit će se stopa usklađivanja s plaćama i inflacijom po modelu 85:15. Umjesto 6 mjeseci dodatnog staža, nove umirovljenice dobit će 12 mjeseci za svako novorođeno ili posvojeno dijete, što će značiti 3 % veće mirovine. Neće više biti ograničenja za one koji žele dulje ostati u svijetu rada te se procjenjuje da će takvima mirovine rasti u prosjeku 40 eura. Novost je i 13. mirovina. Odluka o visini donijet će se u listopadu, a isplata će biti u prosincu. No u Vladi ne otkrivaju koliko će iznositi, najčešće se spominje 5 eura po godini staža