PRIJETI MRAZ / Hladna fronta zahvatila Hrvatsku: Snijeg i orkanski vjetar, a temperature će još padati

Hladna fronta Hrvatskoj je donijela probleme. U samo nekoliko sati temperature su pale za 10-ak stupnjeva, a ponegdje i 15. U Dalmatinskoj zagori u ranim jutarnjim satima bilo je 0 stupnjeva, pa je u nekim mjestima i počeo padati snijeg! Zabijelilo se jutros i Zagorje. Dubrovačko područje pod udarima je orkanskog vjetra. Veliki odron zatrpao je stazu do Pasjače, ne može se do najljepše konavoske plaže. Zatvoren je i Most Franje Tuđmana, a jaka bura potpuno je poremetila zračni promet: avioni se preusmjeravaju, a avion za Istanbul nije mogao poletjeti. Ne može se ni Paškim mostom, za sve skupine vozila zatvoreni su i: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; kao i omiška obilaznica. Temperature će još padati pa poljoprivrednici strahuju od mraza.