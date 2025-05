Rijeka i Slaven u spektaklu na Rujevici odlučuju o pobjedniku Kupa Hrvatske

Uzvratna utakmica finala Kupa, Stadion Rujevica

HNK Rijeka 0:0 NK Slaven Belupo

Mogući sastavi

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Selahi, Petrovič - Djouahra, Janković, Rukavina - Fruk

Slaven Belupi: Sušak - Lučić, Kovačić, Božić, Bosec - Crepulja, Agbekpornu - Grgić, Liber, Jagušić - Nestorovski

Najava

Danas doznajemo nositelja drugog trofeja u hrvatskom nogometu. Prije četiri dana Rijeka je po drugi puta postala prvak Hrvatske, i to pobjedom upravo nad današnjim rivalom, Slaven Belupom.

Riječani imaju priliku doći do duple krune i sedmog trijumfa u Kupu dok Slaven lovi prvi trofej u svojoj povijesti. Rezultat je potpuno otvoren budući da je prva utakmica na stadionu Ivan Kušek-Apaš završila remijem 1:1. Rijeka je tada povela pogotkom Tonija Fruka, a za 'Farmaceute' je izjednačio Antonio Bosec.

Ova utakmica ima veliki rezultatski značaj i za zagrebački Dinamo - drugoplasiranu momčad HNL-a. O ovoj utakmici ovisi hoće li Dinamo sljedeće sezone igrati Europsku ligu ili Konferencijsku ligu. Osvoji li Rijeka kup, Plavi idu u Europsku ligu gdje će imati direktan plasman u skupini, a uzme li Slaven trofej, Koprivničani će igrati pretkola Europske lige, dok će Dinamo u svoje europsko putovanje krenuti u drugom pretkolu Konferencijske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: ​Junaci Slavena uoči finala Kupa: 'Želimo se zlatnim slovima upisati u povijest kluba'