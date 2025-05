Trener odlazi, ali iskusni Vatreni ostaje u klubu, dobio produženje ugovora i veću plaću

Mario Pašalić ostaje u Atalanti. Pašaliću ugovor istječe 30. lipnja ove godine, talijanski mediji već su spominjali da bi mogao s Gian Pierom Gasperinijem otići u Romu, ali TuttoMercato javlja kako je sve dogovoreno s Božicom za još dvije godine ugovora s mogućnošću treće.

Pašalić bi dobio i povećanje plaće te bi zaradio oko 2 milijuna eura. Ove sezone u Atalanti je odigrao 46 utakmica, zabio je šest pogodaka. Neizostavan je kotačić Gasperinijevog stroja već godinama. Čak i kad nije u prvoj postavi, u pravilu ulazi s klupe. Pašalić je u Atalanti već sedam godina, a ako odradi ovaj ugovor do kraja, mogao bih doći do jubilarnih 10. Mario očito uživa u Bergamu.

Ukupno je za La Deu odigrao 298 utakmica, zabio 59 pogodaka i asistirao još 40 puta. Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 74 utakmice, tek mu je 30 godina i ne misli stati. Novi ugovor i povećanje plaće dokaz je koliko ga cijene u Bergamu.

