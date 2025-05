AC Milan ima novog čovjeka na klupi, trofejni trener vraća se nakon više od deset godina

Massimiliano Allegri novi je trener AC Milana. Ono o čemu se špekuliralo posljednjih dana, danas je potvrdio Fabrizio Romano. Dugogodišnji trener Juventusa sada po drugi put preuzima velikana iz Milana.

Allegri se nakon 11 godina vraća u Milan nakon što je osam sezona proveo u Juventusu i osvojio pet naslova prvaka u nizu. U Milanu je također osvojio Scudetto 2010./11. Milan je ove sezone završio na osmom mjestu u Serie A i sljedeće sezone neće igrati u europskim natjecanjima što je porazno za tako veliki klub. Max Allegri ima samo jedan zadatak, vratiti Rossonere u vrh talijanske Serie A iduće sezone.

🚨🔴⚫️ Massimiliano Allegri has just SIGNED in as new AC Milan manager, here we go!



Meeting right now with Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri and Giovanni Branchini with all contracts being sealed.



