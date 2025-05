Jannik Sinner otpratio legendarnog Francuza u mirovinu uvjerljivom pobjedom

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner pobijedio je u 2. kolu Roland Garrosa Richarda Gasqueta sa 6-3, 6-0, 6-4 i poslao francuskog veterana u zasluženu mirovinu, nakon što je odigrao svoj 1018. meč u karijeri na ATP Touru, Grand Slam turnirima, Olimpijskim igrama i u Davis Cup susretima.

Po završetku dvoboja u kojem je Sinner očekivano došao do 16. uzastopne pobjede na Grand Slam turnirima i ostvario plasman u treće kolo Roland Garrosa, u kojem ga čeka Čeh Jiri Lehečka, 38-godišnjem Gasquetu je na stadionu Philippe Chatrier priređen primjeren oproštaj, tijekom kojeg mu je uručen trofej s presjekom svih slojeva od kojih su napravljeni najpoznatiji zemljani teniski tereni na svijetu, a potom se zajedno s gledateljima mogao još jednom prisjetiti najznačajnijih trenutaka iz karijere koja je trajala više od 20 godina.

Dogurao do sedmog mjesta

Gasquet je još kao 10-godišnji dječak osvanuo na naslovnici francuskog teniskog magazina uz poruku "Šampion kojeg Francuska čeka?". Taj je epitet donekle potvrdio kad je 2005. kao 18-godišnjak pobijedio tadašnjeg uvjerljivog "broja 1", Švicarca Rogera Federera u četvrtfinalu turnira u Monte Carlu i spriječio njegov polufinalni obračun s budućim "kraljem zemljanih terena" Rafaelom Nadalom.

Pokraj "Velikog trojca" (Đoković, Nadal, Federer), Gasquet se nije uspio probiti do samog vrha. Na ATP ljestvici se uspeo do sedmog mjesta, na Grand Slam turnirima je najdalje dospio do polufinala (dvaput u Wimbledonu i jednom na US Openu), a ostao je i bez naslova u tri finala na Masters 1000 turnirima (dvaput u Torontu i jednom u Hamburgu). U 33 finala na ATP Touru osvojio je 16 pobjedničkih trofeja, a posljednji od njih 2023. u Aucklandu. U paru s Julienom Benneteauom osvojio je brončanu medalju na OIimpijskim igrama 2012. u Londonu, a s francuskom reprezentacijom je došao do trijumfa u Davis Cupu 2017. te do finala 2014.

Igračku karijeru je završio kao prvi francuski tenisač koji je odigrao više od 1000 mečeva (610-408).

