Goran Ivanišević preuzima nekad trećeg tenisača svijeta koji traži povratak na vrh

Goran Ivanišević novi je trener Stefanosa Tsitsipasa, proslavljenog grčkog tenisača koji je trenutno u vrlo slaboj formi. Ivanišević Grka preuzima na 20. mjestu ATP ljestvice sa željom da se vrati na vrh.

Tsitsipas je jučer ispao u drugom kolu Roland Garrosa od 167. tenisača svijeta Mattea Gigantea čime je nastavio svoju lošu formu koja ga prati u posljednja dva mjeseca. Prvi zajednički turnir Ivaniševića i Tsitsipasa bit će Halle koji se igra na travi i uvertira je za Wimbledon na kojem Stefanos nikada nije upisao zapaženiji uspjeh i Goran bi mu u prvom redu mogao unaprijediti igru na travi. Tsitsipas je krajem prošle godine prekinuo suradnju sa svojim ocem Apostolosom koji ga je vodio cijelu karijeru.

Grk je 2021. godine bio treći igrač svijeta. Igrao je dva puta finale Grand Slama, 2023. na Australian Openu i 2021. u Parizu. Ivanišević će ga pokušati vratiti u vrh. Već je surađivao s Novakom Đokovićem i kratko Elenom Rybakinom.

