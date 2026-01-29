Britanska voditeljica ostala u šoku kada je vidjela kako izgleda stopalo Novaka Đokovića

Britansku voditeljcu Annabel Croft šokirao je izgled stopala Novaka Đokovića kojega je vidjela tijekom četvrtfinalnog meča na Australian Openu protiv Lorenza Mussetija.

Tijekom medicinskog time-outa koji je Novak zatražio, kamere su se fokusirale na njegovo desno stopalo. Prizor je bio mučan. Ogroman, sirov žulj prekrivao je donji dio stopala, a koža je bila potpuno oguljena. Liječnički tim je pokušavao sanirati ozljedu, ali je svima na stadionu i pokraj malih ekrana bilo jasno da Đoković trpi nesnosne bolove.

Annabel Croft, koja je prenosila meč kao stručna komentatorica, nije mogla sakriti šok.

"O, moj Bože, pogledajte samo ovo. Ovo je apsolutno užasno za gledati“, ponavljala je Croft, vidno potresena prizorom.

"Ovo je jedan od najgorih žuljeva koje sam vidjela u profesionalnom sportu. Potpuno je sirovo, mogu samo zamisliti kolika je to bol pri svakom koraku, a kamoli pri sprintu.", istaknula je.

Medical time out for Novak Djokovic



Treatment on right foot, blister on the toe



Lorenzo Musetti just won second set 6-3 pic.twitter.com/l6VEWPbG3l — edgeAI (@edgeAIapp) January 28, 2026

Ipak, u nevjerojatnom preokretu, meč se završio na neočekivan način. Iscrpljen i također ozlijeđen, Lorenzo Musetti je predao meč pri vodstvu od 6-4, 6-3, 1-3. Đoković je prošao u polufinale, a kasnije je i sam priznao da je bio na putu kući i da je Talijan zaslužio pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je lijepo prisjetiti se ovih trenutaka: Izabrali smo najbolje od najboljeg iz pobjede protiv Mađara