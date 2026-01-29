FREEMAIL
UZNEMIRUJUĆ PRIZOR /

Britanska voditeljica ostala u šoku kada je vidjela kako izgleda stopalo Novaka Đokovića

Britanska voditeljica ostala u šoku kada je vidjela kako izgleda stopalo Novaka Đokovića
Foto: Mark Greenwood/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovaj prizor s Đokovićevog meča mogao je vidjeti cijeli svijet

29.1.2026.
14:39
M.G.
Mark Greenwood/imago Sportfotodienst/profimedia
Britansku voditeljcu Annabel Croft šokirao je izgled stopala Novaka Đokovića kojega je vidjela tijekom četvrtfinalnog meča na Australian Openu protiv Lorenza Mussetija.

Tijekom medicinskog time-outa koji je Novak zatražio, kamere su se fokusirale na njegovo desno stopalo. Prizor je bio mučan. Ogroman, sirov žulj prekrivao je donji dio stopala, a koža je bila potpuno oguljena. Liječnički tim je pokušavao sanirati ozljedu, ali je svima na stadionu i pokraj malih ekrana bilo jasno da Đoković trpi nesnosne bolove.

Annabel Croft, koja je prenosila meč kao stručna komentatorica, nije mogla sakriti šok.

"O, moj Bože, pogledajte samo ovo. Ovo je apsolutno užasno za gledati“, ponavljala je Croft, vidno potresena prizorom.

"Ovo je jedan od najgorih žuljeva koje sam vidjela u profesionalnom sportu. Potpuno je sirovo, mogu samo zamisliti kolika je to bol pri svakom koraku, a kamoli pri sprintu.", istaknula je.

Ipak, u nevjerojatnom preokretu, meč se završio na neočekivan način. Iscrpljen i također ozlijeđen, Lorenzo Musetti je predao meč pri vodstvu od 6-4, 6-3, 1-3. Đoković je prošao u polufinale, a kasnije je i sam priznao da je bio na putu kući i da je Talijan zaslužio pobjedu.

Novak đoković
