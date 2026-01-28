FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVAK /

Novak Đoković bio na rubu poraza: Karte su se okrenule i sada mu se otvara prilika za naslov

Novak Đoković bio na rubu poraza: Karte su se okrenule i sada mu se otvara prilika za naslov
×
Foto: Mark Avellino/afp/profimedia

U polufinalu će Đoković igrati protiv pobjednika susreta između branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera i Amerikanca Bena Sheltona.

28.1.2026.
9:57
Hina
Mark Avellino/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Deseterostruki osvajač Australian Opena, srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u polufinale ovogodišnjeg izdanja prvog "grand slam" turnira sezone nakon što mu je Talijan Lorenzo Musetti predao četvrtfinalni susret zbog ozljede prepona koju je zadobio početkom trećeg seta.

Musetti je dobio prva dva seta sa 6-4, 6-3 te se činilo kako je na putu ka svom prvom polufinalu u Melbourneu, ali početkom trećeg seta se ozlijedio, nije mu pomogao niti medicinski tretman pa je pri vodstvu Đokovića 3-1 u toj dionici dvoboja odlučio predati.

Ovo je drugi uzastopni dvoboj u kojem Đoković prolazi nakon predaje suparnika, u 4. kolu nije morao niti izlaziti na teren jer mu je Čeh Jakub Menšik predao bez borbe.

U polufinalu će Đoković igrati protiv pobjednika susreta između branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera i Amerikanca Bena Sheltona.

Još u utorak su polufinale izboriti Španjolac Carlos Alcaraz i Nijemac Alexander Zverev.

Polufinale na turniru tenisačica izborile su Amerikanka Jessica Pegula i Kazahstanka Jelena Ribakina. Pegula je sa 6-2, 7-6 (1) nadigrala sunarodnjakinju Amandu Anisimovu, dok je Ribakina sa 7-5, 6-1 bila bolja od druge igračice svijeta Poljakinje Ige Swiatek. Ribakinoj je ovo drugi ulazak u polufinale u Melbourneu, 2023. je bila u finalu, dok je Peguli ovo najbolji rezultat na "grand slamu" izvan SAD-a, na zadnja dva US Opena je bila finalistica i polufinalistica.

Ribakina i Pegula su se u polufinalu pridružile prvoj igračici svijeta Arini Sabalenki i Ukrajinki Elini Svitolinoj koje su to izborile još u utorak.

POGLEDAJTE VIDEO: Kao iz udžbenika! Prekrasna akcija Šveda, Mađari su samo mogli gledati ovaj potez

Australian OpenNovak DjokovicLorenzo Musetti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVAK /
Novak Đoković bio na rubu poraza: Karte su se okrenule i sada mu se otvara prilika za naslov