Najbolji tenisači svijeta dobili zabranu na Australian Openu kojoj se nisu nadali

Svjetski broj jedan Carlos Alcaraz i prva tenisačica Arina Sabalenka našli su se u neočekivanoj situaciji na Australian Openu – njihovi mečevi počeli su s jednom neobičnom preprekom. I dok su pokušali igrati s narukvicom koja prati tjelesne funkcije, suci su im u oba slučaja zatražili da je uklone prije početka dvoboja.

Ova odluka izazvala je dodatnu konfuziju jer je, prema riječima Willa Ahmeda, izvršnog direktora i osnivača kompanije Whoop, tehnologija koju nosi narukvica odobrena od Međunarodne teniske federacije (ITF), koja nadzire sva četiri Grand Slam turnira.

„Odluka turnira je smiješna. Whoop je odobren od ITF-a za korištenje tijekom mečeva i ne predstavlja nikakav sigurnosni rizik. Dozvolite sportistima da mjere vlastito tijelo, podaci nisu steroidi!“ poručio je Ahmed.

U vrhunskim sportovima visokog intenziteta, poput nogometa ili ragbija, praćenje podataka i tjelesne forme koristi se kako bi se identificiralo kada su sportaši u tzv. ‘crvenoj zoni’ i potencijalno podložni ozljedama ako nemaju dovoljno vremena za oporavak.

Sabalenka je objasnila svoj izbor: „Razlog zbog kojeg sam nosila narukvicu na terenu je taj što smo primili e-mail da imamo odobrenje od ITF-a da koristimo ovaj uređaj. Cijelu godinu ga nosim na WTA turnirima, na svim turnirima koje igram. To je samo za praćenje mog zdravlja.“

Ranije je Ross Hutchins, tada glavni sportski direktor, ovu tehnologiju opisao kao „velik korak naprijed u optimizaciji performansi igrača i prevenciji ozljeda“. Ženske igračice WTA lige smiju koristiti narukvice od 2021. godine, no unatoč tome, na Grand Slam turnirima, nosivi uređaji još uvijek nisu službeno dopušteni.

Tennis Australia potvrdio je kako se trenutačno raspravlja o tom pitanju, iako turnir već koristi napredne kamere koje igračima pružaju podatke poput pređenih udaljenosti, promjena smjera i sprintova za mjerenje opterećenja. „Wearables trenutno nisu dopušteni na Grand Slam turnirima,“ rekli su iz uprave, dodajući da su u tijeku razgovori o mogućim promjenama.

Alcaraz je pak bio prisiljen ukloniti tracker koji je nosio ispod znojnog banda tijekom svog četvrtfinalnog susreta protiv Tommyja Paula, što je dodatno podgrijalo raspravu o tome kako tehnologija i sport mogu koegzistirati na najvišoj razini.

