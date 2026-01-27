Najbolji igrač svijeta dvije stepenice udaljen do karijernog Grand Slama

Najbolji tenisač svijeta 22-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz u utorak je po prvi put u karijeri izborio plasman u polufinale Australian Opena pobijedivši u četvrtfinalu domaćeg predstavnika Alexa de Minaura (ATP - 6.) sa 7-5, 6-2, 6-1 za dva sata i 15 minuta.

De Minaur je u prvom setu pružio snažan otpor Alcarazu, dvaput je vratio 'break' zaostatka (0-3, 3-5), ali je u 12. gemu još jednom izgubio servis, a time i set. Nakon što je osvojio prvu dionicu meča za 58 minuta, Alcaraz je u preostalih 77 minuta jednostavno nadjačao i nadigrao 26-godišnjeg Australca spriječivši ga da po prvi put u karijeri uđe u polufinale na Grand Slam turnirima, na kojima je odigrao ukupno sedam četvrtfinala.

Prvi tenisač svijeta je do svog prvog polufinala na Australian Openu stigao bez izgubljenog seta.

"Jako sam zadovoljan načinom na koji sam odigrao sve mečeve. Iz dvoboja u dvoboj sam podizao razinu igre. Ljudi iz mog tima su mi govorili da budem strpljiv, da će razina na kojoj želim igrati doći. Danas sam se stvarno osjećao ugodno, igrao sam odlično i to me čini ponosnim. Stvarno sam sretan što sam u polufinalu", rekao je Alcaraz nakon pobjede u kojoj je protiv šestog igrača s ATP ljestvice djelovao nedodirljivo.

Za plasman u svoje prvo finale u Melbourne Parku suparnik će mu biti prošlogodišnji finalist Australian Opena Nijemac Alexander Zverev (ATP - 3.), koji je sa 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3) u četvrtfinalu svladao 20-godišnjeg Amerikanca Learnera Tiena (ATP - 29.).

U međusobnim dvobojima su izjednačeni (6-6), ali Nijemac je bio uspješniji u mečevima na tvrdoj podlozi (5-3) i svladao je Alcaraza u četvrtfinalu Australian Opena prije dvije godine.

"Mislim da ću morati još više podići razinu svoje igre. Pratio sam Sašu kroz cijeli turnir i znam da igra odličan tenis, malo griješi, agresivan je, mislim da servira vrlo dobro. Morat ću biti spreman. Trenirali smo u tjednu dana prije početka Australian Opena i pobijedio me 7-6 igrajući odlično. Svi moramo biti spremni, cijeli moj tim. Bit će to velika borba. Veselim se ponovnom dvoboju s njim ovdje i prilici za uzvrat", poručio je Alcaraz.

U srijedu će biti odigrani dvoboji iz donjeg dijela ždrijeba, u kojima će se sastati deseterostruki osvajač Australian Opena Novak Đoković (ATP - 4.) i Talijan Lorenzo Musetti (ATP - 5.) te branitelj dvostrukog naslova Jannik Sinner (ATP - 2.) i Amerikanac Ben Shelton (ATP - 8.).

