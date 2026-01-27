FREEMAIL
šteta /

Ništa od hrvatskog polufinala na Australian Openu: Favoriti se probili dalje

Ništa od hrvatskog polufinala na Australian Openu: Favoriti se probili dalje
Foto: Faugere Franck/imago Sportfotodienst/profimedia

Do polufinala mješovitih parova plasirali su se i Brazilka Luisa Stefani i Salvadorac Marcelo Arevalo

27.1.2026.
10:15
Sportski.netHina
Faugere Franck/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić ipak se neće susresti u polufinalu mješovitih parova na prvom Grand Slamu sezone – Australian Openu.

Mektić je s Amerikankom Taylor Townsend, četvrtom nositeljicom, u četvrtfinalu svladao rusko-američki par Irina Hromačeva/Christian Harrison sa 6-4, 6-2, dok su Pavić i Srpkinja Aleksandra Krunić izgubili od domaćeg para Olivije Gadecki i Johna Peersa (6-1, 7-6).

Do polufinala mješovitih parova plasirali su se i Brazilka Luisa Stefani i Salvadorac Marcelo Arevalo, dok će posljednji par biti poznat nakon ogleda Katerine Siniakove i Sema Verbeeka protiv Kristine Mladenović i Manuela Guinarda.

U ženskoj konkurenciji svjetska broj 1, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, nastavila je svoj sjajan niz u Melbourneu, četvrtu godinu zaredom osiguravši plasman u polufinale. U četvrtfinalu je u uvjetima ekstremne vrućine, pri 39°C, pobijedila 18-godišnju Amerikanku Ivu Jović sa 6-3, 6-0, ne ostavivši joj šanse na terenu. Sabalenka će u borbi za finale igrati protiv Coco Gauff ili Ukrajinke Eline Svitoline.

U muškoj konkurenciji, Nijemac Alexander Zverev, treći tenisač svijeta, izborio je polufinale pobjedom nad Amerikancem Learnerom Tienom (6-3, 6-7, 6-1, 7-6). Zverev će u borbi za finale igrati protiv boljeg iz ogleda svjetskog broja 1, Španjolca Carlosa Alcaraza, ili Australca Alexa De Minaura.

Australian OpenMektić I PavićParovi
